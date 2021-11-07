【人類尾巴】早產嬰臀部長出12cm肉球尾巴　史上僅40宗相同病例醫生稱十分罕見

人類臀部生尾巴，情況十分罕有。近日巴西一名男嬰出生時，臀部竟有一條細而長的尾巴，尾巴末端還有個小肉球，成為極少數擁有「人類尾巴」的嬰兒之一。經診斷後發現這是「罕見的先天性異常」，其家人要求做手術把男嬰的尾巴切除，是次手術因極罕見而被納入《兒科手術病例報告期刊》。

據《每日郵報》報導，巴西一名男嬰是早產嬰，他在 35 週時就已出生，不過醫生卻發現他的臀部有一條12厘米長的尾巴，已尾巴末端有一個4厘米闊的肉球。

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經醫生的檢查後發現，這條尾巴是由組織和脂肪組成，沒有軟骨也沒有骨頭，因此透過手術把它切除。而醫生也排除了先天性脊椎畸形的可能，認為這是罕見的「人類尾巴」，醫學史上只有約40宗的相同病例記錄在案。

事實上，人類的祖先大約在2千萬年前與猿類「分家」後，人類就不會再長出尾巴，而根據在《兒科手術病例報告期刊》指出，嬰兒在4-8週大時，其實會在子官內發育出尾巴，但隨著時間會被身體自動吸收，因此只有極少數的案例出生後仍擁有尾巴。

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男嬰在切除尾巴的手術後身體並無出現併發症，不過報告裡並未透露手術相關細節與男嬰後續的康復狀況。

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責任編輯︰王明芳