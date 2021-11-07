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【新冠肺炎】56歲男英國抵港確診與本港首宗Delta+患者同航班　已接種3劑疫苗日前發病

社會 14:28 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（梁偉榮攝）

今日（7日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,369宗（包括12,368宗確診個案和一宗疑似個案）。56歲男患者在11月1日從英國經航班BA027抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店，11月4日發病，感染變種病毒L452R，2月13日及4月27日在英國接種兩劑阿斯利康疫苗，並在10月31日在英國接種一劑復必泰疫苗。

本港首宗Delta+患者同樣乘搭航班BA027由英國抵港，涉及一名62歲男患者，居於薄扶林碧瑤灣21座，於10月16日離開香港前往英國，詳情即看【下一頁】

昨天新增7宗輸入個案，至今本港個案累計12,368宗（包括12,367宗確診個案和一宗疑似個案）。詳情即看【下一頁】

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。因應早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

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