【新冠肺炎】陳肇始指若使用健康碼將實名登記地址　強調以清零為目標

▲ 陳肇始強調，香港以「清零」為目標，且必須要維持，有必要繼續嚴守。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）面見傳媒表示，留意到近日市民在更多處所使用「安心出行」，明白措施實行初期，大家需要適應。而食環署亦在街市等場所做大量工作，如張貼更多二維碼，亦有調派人手協助需要掃碼的市民。陳肇始表示，當局早前亦有與商戶溝通，發信告之安排，希望大家合作理解。之後食環署各區總監亦會到區內不同街市視察，協助市民。

陳肇始出席一個電台節目時，被問及會否強制要求B類食肆顧客使用「安心出行」，她回應指，需要使用「安心出行」的地方越多，對防疫的裨益則更大。她表示，當局日前已與食肆代表就此商討其可行性，而政府方向是希望市民能在更多的地方使用「安心出行」。至於是否能容許食肆延長營業時間，她則強調要作出平衡，一切以風險為本。

陳肇始又表示，港府早前與國家衞健委進行視像交流會議，指會議相當有建設性及順利。而中港雙方亦就香港如何維持清零、將來通關如何避免為內地防疫帶來風險等議題，達成很多共識。陳肇始稱，內地專家之後或會到香港考察防疫措施。

她又指，將來與內地通關時若要使用「健康碼」，將會用實名及地址登記，才能更清楚追蹤相關人士。

陳肇始強調，香港以「清零」為目標，且必須要維持，有必要繼續嚴守。她表示，理解有市民質疑本港疫情穩定，政府仍繼續收緊防疫措施，惟現時外圍環境差，每日仍有海外輸入個案，故希望能盡量使香港「百毒不侵」。

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記者：黃穎津