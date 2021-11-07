【人口老化】羅致光指本港高齡海嘯將至　冀更多初創人才研發樂齡產品

▲ 勞工及福利局局長羅致光日前出席樂齡科技博覽暨高峰會2021聽取職員介紹樂齡科技平台及展品。（勞工及福利局提供）

「高齡」長者預計未來20年急速上升。勞工及福利局局長羅致光指，香港20年後85歲或以上的長者會急升至55萬名，當局需要透過與非政府機構、科研機構、以至整個創科產業鏈的合作，加上利用巿場力量，才能更有效面對未來高齡海嘯的挑戰，期望隨著更多初創人才放眼樂齡科技研發，未來能夠締建一個真正有規模和選擇的銀髮市場。

羅致光今日（7日）在網誌指出，今年年中香港約有22.4萬名85歲或以上的「高齡」長者，10年後只輕微增加至27.7萬名，但20年後會急升至55萬名，40年後更會升至83.6萬名，因此今天高齡海嘯還未到，但10年後便會急速而至，對醫療系統及安老服務帶來挑戰，需要在今天作好準備。

羅致光稱，在香港的樂齡科技器材應用，現時以服務提供者為主，但很多長者和家人都期望有更多適合家居使用和可負擔的樂齡科技產品選擇。他補充，在剛結束的第五屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，樂見很多初創和創科公司，投入樂齡科技的研發工作，又引述一間研發輕便外骨骼、在深圳設廠的香港科研公司的負責人指，由社會創新及創業發展基金委聘社聯等10間機構營運的「一站式樂齡科技平台」，讓他們得以接觸用家，從而可有效測試和改良產品，以免出現閉門造車的情況。

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責任編輯：陳麗娜