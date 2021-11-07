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【開心速遞】大小姐秘書貼婚婚公仔片　謝芷倫疑好事近狂派心：我願意

娛樂 11:28 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

TVB藝員謝芷倫（Jan）好事近？

TVB藝員謝芷倫（Jan）於2014年參加《香港小姐》後入行，並憑《開心速遞》的Mandy一角成功入屋。

謝芷倫最近於社交平台公布好消息，令外界懷疑她是否好事近，準備榮升人妻 。

【開心速遞】Mandy消失《愛回家》三年強勢回歸　謝芷倫副業賣花膠生活富貴

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謝芷倫於社交平台貼出一段影片，片中的一對羊駝結婚公仔舉動親密，Sweet到爆！

Jan寫道：

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

#我願意

【法證先鋒IV】謝芷倫獲讚專業揭幕後花絮　感謝監製梅小青給予機會發揮

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最新影片推介：利愛安專訪

帖文一出，一眾圈中好友隨即留言，甄詠珊說：「恭喜🎉」，李君妍問：「真的嗎真的嗎😍」，黃嘉雯亦問：「Wowowow seriously ? Congratulations!!!」鍾凱琪表示：「恭喜！」

網民也紛紛留言：「Mandy在生活中也找到了她的博士，恭喜呀🎉」、「恭喜Mandy😍係咪圈外人黎😍」、「Congratulations😍🙌❤️👏 女神要出嫁了🤪」

TOPick曾向謝芷倫求證婚訊傳聞，但對方於截稿前未有回覆。

撰文 : TOPick柴犬出動

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