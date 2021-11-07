  • 29°C
香港時間 : 20211107日 (週日) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立冬】天文台料日間最高氣溫29度　晚上北風增強明氣溫降至17度

社會 11:40 2021/11/07

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

今日（7日）是24節氣中的「立冬」，天文台表示，預計日間天氣相當溫暖，不過今晚天氣會有轉變，在華中一股冷鋒於明天早上橫過華南沿岸，屆時會顯著轉涼，而且轉吹較大偏北風，甚至有雨。

天文台預測今日本港地區天氣最高氣溫29度，由於風勢較微弱，能見度有機會較低，今晚北風將會增強，氣溫會漸降至23度，有幾陣雨，星期一顯著轉涼，預料隨後數日漸轉天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。

根據天文台未來9天天氣預報，下周三（9日）至周五（12日），天氣早晚清涼，氣溫介乎16至21度，部分時間天色明朗及乾燥。而到後期下周六（14日），料氣溫稍回升，介乎19至25度，大致天晴及乾燥。

    點擊圖片放大
    +2

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

相關文章

【老鼠開餐】捕獲肉店外多隻老鼠偷食雞肉　網民：不知吃了多少老鼠口水落肚
12:54 2021/11/06
【老鼠開餐】捕獲肉店外多隻老鼠偷食雞肉　網民：不知吃了多少老鼠口水落肚
【企圖自殺】長沙灣父母疑因債務攜兩子燒炭　涉企圖謀殺被捕
23:46 2021/11/06
【企圖自殺】長沙灣父母疑因債務攜兩子燒炭　涉企圖謀殺被捕
【強制檢測】2個地方納入強檢　包括郵輪海洋光譜號及1幼稚園
22:04 2021/11/06
【強制檢測】2個地方納入強檢　包括郵輪海洋光譜號及1幼稚園
【打擊犯罪】私家車雙白線違例逃跑被追截　27歲司機涉藏毒等罪被捕
今日 10:37
【打擊犯罪】私家車雙白線違例逃跑被追截　27歲司機涉藏毒等罪被捕
【人口老化】羅致光指本港高齡海嘯將至　冀更多初創人才研發樂齡產品
今日 10:52
【人口老化】羅致光指本港高齡海嘯將至　冀更多初創人才研發樂齡產品
【新冠肺炎】陳肇始指若使用健康碼將實名登記地址　強調以清零為目標
今日 12:31
【新冠肺炎】陳肇始指若使用健康碼將實名登記地址　強調以清零為目標

你可能感興趣

【老鼠開餐】捕獲肉店外多隻老鼠偷食雞肉　網民：不知吃了多少老鼠口水落肚
12:54 2021/11/06
【老鼠開餐】捕獲肉店外多隻老鼠偷食雞肉　網民：不知吃了多少老鼠口水落肚
【企圖自殺】長沙灣父母疑因債務攜兩子燒炭　涉企圖謀殺被捕
23:46 2021/11/06
【企圖自殺】長沙灣父母疑因債務攜兩子燒炭　涉企圖謀殺被捕
【強制檢測】2個地方納入強檢　包括郵輪海洋光譜號及1幼稚園
22:04 2021/11/06
【強制檢測】2個地方納入強檢　包括郵輪海洋光譜號及1幼稚園
新冠肺炎疫情 疫苗 經濟 天氣 香港 天文台

最高瀏覽

【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍
17:50 2021/10/29
【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍
【喜事變憾事】同事不滿獲邀赴婚宴俾人情　新郎遭投訴謀利無奈退錢辭職
17:32 2021/11/06
【喜事變憾事】同事不滿獲邀赴婚宴俾人情　新郎遭投訴謀利無奈退錢辭職