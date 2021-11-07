【立冬】天文台料日間最高氣溫29度　晚上北風增強明氣溫降至17度

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今日（7日）是24節氣中的「立冬」，天文台表示，預計日間天氣相當溫暖，不過今晚天氣會有轉變，在華中一股冷鋒於明天早上橫過華南沿岸，屆時會顯著轉涼，而且轉吹較大偏北風，甚至有雨。

天文台預測今日本港地區天氣最高氣溫29度，由於風勢較微弱，能見度有機會較低，今晚北風將會增強，氣溫會漸降至23度，有幾陣雨，星期一顯著轉涼，預料隨後數日漸轉天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。

根據天文台未來9天天氣預報，下周三（9日）至周五（12日），天氣早晚清涼，氣溫介乎16至21度，部分時間天色明朗及乾燥。而到後期下周六（14日），料氣溫稍回升，介乎19至25度，大致天晴及乾燥。

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記者：余思嵐