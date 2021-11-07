【男神廚房】譚俊彥煮魷魚冧掂美女試食團　坤哥被王菀之嫌棄：係咪入錯廠？

▲ 譚俊彥任最新一集《男神廚房》嘉賓。

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的TVB綜藝節目《男神廚房》，在明晚（11月8日）播出的第4集將展開新一輪男神對決。

這集《男神廚房》的「男神召集人」何廣沛請來「456男神」譚俊彥（Shaun）、「愛妻男神」陳柏宇、「靈感男神」周柏豪及「唔係男神」吳業坤應戰，至於美女試食團成員為黃智雯、高海寧及美女廚師Hilda。

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▲ 坤哥表演磨刀，可是被踢爆手勢不太正確。

坤哥慘被柴台

搞笑的是，坤哥甫出場即被王菀之嫌棄：「你係咪入錯廠呀？」，雖然坤哥並非Do姐競猜的「處男廚神」，不過依然處於劣勢。

首先，坤哥拿出一盒利刀企圖扮勁搶焦點，可惜因磨刀手勢出錯慘被柴台。

之後，他煮煮吓竟走去隔籬枱八卦，最終要勞煩Do姐幫手「煮埋落去」。

▲ 譚俊彥功架十足。

譚俊彥大騷廚藝

這集主題為「魚」，而「處男廚神」高度嫌疑人物為柏豪，除連甘筍「真身」也不認識外，食物外觀亦令人擔心。

這集盡顯真功夫的，非近日人氣暢旺的譚俊彥莫屬，本身是餐廳老闆的他，舉手投足均相當專業，加上樣子淡定且散發著特有的知性氣質，成功令在場女士神魂顛倒；醒目的他，更懂得順應熱潮煮魷魚「娛賓」。

睇得吓的阿Shaun同時亦相當煮得，單是伴碟的鷹嘴豆泥，已讓有「真心食評家」之稱的高海寧雙眼發光，「識味眉」飛揚。阿Shaun還會自爆初出道時，與應采兒拍親密戲時的恩怨。

「雙柏」真情流露

這集另一賣點落在「雙柏」的「真情流露」，柏豪分享了自己的感性面。

至於柏宇則大爆與太太初相識時，對方的地獄廚藝如何令他由好男人變「好難忍」，又大方分享氹妻之道，獲全場女士大讚「要加分」。

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