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【土地資源】短期租約政府用地可供團體申請使用　舊校舍改作戲劇教育中心最快明年年底啟用

社會 11:48 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港話劇團計劃把佐敦覺士道七號一幢二級歷史建築—前賈梅士學校，改建為推廣戲劇藝術的教育中心。項目建築師葉頌文表示，中心會提供一系列戲劇培訓課程和工作坊。（發展局提供）

​發展局局長黃偉綸今日（7日）發表網誌，指非政府機構或社會企業可向地政總署提交申請，租用可供短期使用的政府用地。

地政總署高級產業測量師劉志堅介紹，短期租約用地是一些暫時未有長遠發展計劃的土地，因不同原因而暫時空置，有興趣機構可申請使用，作短期社區、團體或非牟利用途。

過往3年，約有120多幅曾接獲團體申請，當中30多宗獲批，以推展社區服務、社區園圃、導盲犬訓練、藝術活動、推廣客家文化、動物領養、過渡性房屋等。

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在30多項獲批的短期租約申請中，香港話劇團獲批租用佐敦覺士道7號的前賈梅士學校，計劃把這幢二級歷史建築活化，改建為推廣戲劇藝術的教育中心，提供一系列戲劇培訓課程和工作坊。項目建築師葉頌文表示，改建計劃預計需時1年，希望今年年底開始施工，預計最快明年年底投入服務。

劉志堅表示，地政總署在考慮是否批出非政府機構的申請時，主要考慮建議的短期用途能否惠及社群，同時要得到相關決策局的支持，以確保土地用得其所，符合政府政策。署方亦會進行地區諮詢，以收集當區居民和相關持份者的意見，而申請人的營辦能力也是考慮因素之一。

黃偉綸相信，透過短期租約形式和資助計劃，批出土地供非政府機構及社會企業作不同的短期用途，能廣納民間智慧，有助促進推動有益於社會的項目。

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責任編輯：黃穎津

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