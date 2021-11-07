【捨命救人】與玩飛索遊客同困30米高空　職員怕超重為救人放手捨命犧牲

▲ 美國一名高空飛索工作人員，犧牲自己救遊客一命。

美國加州日前發生一宗意外，一名女遊客玩高空飛索時，還未扣好安全帶便滑出去。工作人員Joaquin Romero拉不住她，跟着滑下去，一同被困在30米高空。Joaquin擔心飛索無法承受兩人重量，為救人而犧牲自己，放手摔落山谷死亡。

犧牲自己救人一命

綜合外媒報導，事發於10月30日在南加州波馬谷（Pauma Valley），34歲的Joaquin Romero擔任高空飛索工作人員。當時他在平台上為女遊客扣安全帶，還未扣好時，遊客因站不穩直接滑了出去，Joaquin欲抓着她但不果，一同滑下去並懸掛在30米高空。

繩索的負重大約為250磅，或承受不住兩個人的重量。從目擊者拍下的影片可見，Joaquin抓住遊客的背帶苦苦支撐，最終為了救遊客一命而犧牲自己，鬆手墮落山谷。事後搜救隊出動直升機，將Joaquin救起並送院，可惜他抵達醫院時已無生命迹象，在本月1日不治。

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愛家男育有一子

據悉Joaquin育有一子，是位愛家男，經常在社交媒體分享家庭生活。他在6月時曾分享與兒子的合照，並慨嘆轉眼間兒子快要高過自己。其親屬近日在網站「GoFundMe」發起眾籌，望籌得殮葬費用，獲大批網民響應，至今籌得超過4萬美元（約31萬港元）。

網民留言悼念Joaquin，望他能安息，又為其家庭送上祝福。涉事公司對家屬表達哀悼，又指會全力配合當局調查，在調查完成前，沒有進一步評論。

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責任編輯︰王明芳