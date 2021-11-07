【第三針疫苗】聶德權擬設疫苗假吸引公務員接種　鼓勵私人企業效法

▲ 公務員事務局局長聶德權擬設疫苗假吸引公務員接種，鼓勵私人企業效法。（無綫電視直播截圖）

本港下周四（11日）起開展第三劑疫苗接種，上周五（5日）起可於疫苗接種計劃專題網站網上系統預約。公務員事務局局長聶德權表示，為了市民接種第三針新冠疫苗，當局將會提供誘因，如疫苗假及便利市民接種。

聶德權今日（7日）於電視訪問中表示，對於訂立第三針疫苗假，聶德權強調，推廣市民接種第三針需要為他們帶來便利方便：

第一、二針為公務員安排了疫苗假，第三針亦安排是很合理，推行的時候會公布，我亦鼓勵私人企業效法。

聶德權指，首兩日已有3.5萬人預約接種第三劑，但不能反映實際，因為現時除了網上預約，市民亦可領取即日籌或到指定醫院等方法打疫苗，要到正式開打才看到市民對接種第三針的反應。

本港整體接種率達68.9%，聶德權說，工作年齡人口20至59歲第一針超過7成，要進一步提升接種率，須在企業方面推動：

好像政府一樣，企業可要求員工如未有接種疫苗，須定期進行檢測。我留意到銀行業界要求從業員打針，否則需要定期檢測，我很有信心如更多企業跟從，很快便會超過7成接種率。

70至79歲長者接種率由2成多升至近日的4成，聶德權指，看到相關群組的接種率上升，但未來要繼續推動長者打針，他續稱，阻礙長者接種新冠疫苗的因素有二，他們依賴醫生及家人的建議，呼籲醫生提醒長者病人接種。

早前行政長官林鄭月娥稱有望明年２月通關，被問到打第三針是否與通關掛鈎，聶德權稱，兩者未必會有直接掛鈎，要避免通關輕易熔斷，本地防疫抗疫能力須加強，市民已接種第三針才前往內地，可減輕當地公共衞生的風險：

我經常說有三寶，外防輸入一定要做好，另外本地防控有疫情爆發一定要盡快壓制，第三樣一定是疫苗接種，因為疫苗能具保護力，病發時重症亦減低，病徵輕微，相信未來市民要前往內地須已接種疫苗。

有接種中心指來年2至3月是市民接種第三針的高峰期，但當局考慮來年初逐步減少社區接種中心，聶德權指，長時間佔用社區中心及體育館情況並不可行，有市民反映希望可以使用體育館進行活動，而21間社區接種中心每日可處理2.6萬劑，但現時每日接種量不足一萬劑，冀釋放場館供市民使用。

他續稱，當局增設其他途徑方便市民接種，包括私家診所有能力每日接種一萬針，私家醫生將可接種復必泰現時亦設有9個醫院疫苗接種點，屋邨亦安排專線接載市民到接種點打針。他強調，無論在任何地方接種疫苗，都是免費的。

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記者：陳麗娜