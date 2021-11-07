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【MIRROR成員】呂爵安貼舊照自爆是風頭躉　Edan：中學MK安出沒注意

娛樂 12:55 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MIRROR成員呂爵安（Edan）分享中學時期的舊照片。

MIRROR成軍3周年，12子找回昔日舊照片於MIRROR生日派對上展出，成為鏡粉焦點之一。

MIRROR成員呂爵安（Edan）最近再跟大家分享其他中學時期的舊照片，當年的Edan早已是校內的風頭躉，被不少女同學集郵。

【MIRROR成員】Edan花兩個半鐘砌枱整到損手　呂爵安：下次唔好慳畀人砌算啦！

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Edan於社交平台貼出學生時期的照片，並表示：「中學MK安出沒注意>////<」

Edan指：

話說因為Mirror生日party要交中學相，所以就搵返以前啲相嚟睇👦🏻

嘩，係青春啊！🤣🤣🤣

想當年，哥中學都是一個風頭躉😎

稱號多不勝數，包括男神安👱🏻‍♂️，小紅帽⛑(資深爵屎應該明白這個名字的由來|)，爵爺👴🏻, QQ On😚(自稱)，洗讚小安安🐥(亂up)等等。

每逢佳節(姐係學校活動)，都會有師妹(大量☺️)找哥合照😌

想到這，真的不禁要唱一句:

那些年錯過的大雨~🎤

Anyways~中學生涯絕對係人生中其中一段最開心嘅時光🥺

（IG圖片）

【MIRROR星蹤】MIRROR成軍3周年感觸良多　12子分享成長點滴【有片】

最新影片推介：利愛安專訪

Edan很懷念校園生活，他謂：

成日都好想讀多次中學，好想試一次唔係成日打機唔係日日喺到hea嘅中學生活🥲(雖然而家都仲成日扮中學生😮‍💨)

所以如果你仲讀緊中學，記得好好珍惜啦~🥳

下次有機會再同大家分享中學嘅爵安🤪

Ps: 為保護同學仔所以幫佢哋打咗格仔，不過好似打得有啲衰，希望同學仔唔好介意🤣

撰文 : TOPick柴犬出動

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