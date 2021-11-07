【MIRROR成員】呂爵安貼舊照自爆是風頭躉　Edan：中學MK安出沒注意

▲ MIRROR成員呂爵安（Edan）分享中學時期的舊照片。

MIRROR成軍3周年，12子找回昔日舊照片於MIRROR生日派對上展出，成為鏡粉焦點之一。

MIRROR成員呂爵安（Edan）最近再跟大家分享其他中學時期的舊照片，當年的Edan早已是校內的風頭躉，被不少女同學集郵。

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Edan於社交平台貼出學生時期的照片，並表示：「中學MK安出沒注意>////<」

Edan指：

話說因為Mirror生日party要交中學相，所以就搵返以前啲相嚟睇👦🏻 嘩，係青春啊！🤣🤣🤣 。 想當年，哥中學都是一個風頭躉😎 稱號多不勝數，包括男神安👱🏻‍♂️，小紅帽⛑(資深爵屎應該明白這個名字的由來|)，爵爺👴🏻, QQ On😚(自稱)，洗讚小安安🐥(亂up)等等。 每逢佳節(姐係學校活動)，都會有師妹(大量☺️)找哥合照😌 想到這，真的不禁要唱一句: 那些年錯過的大雨~🎤 。 Anyways~中學生涯絕對係人生中其中一段最開心嘅時光🥺

▲ （IG圖片）

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Edan很懷念校園生活，他謂：

成日都好想讀多次中學，好想試一次唔係成日打機唔係日日喺到hea嘅中學生活🥲(雖然而家都仲成日扮中學生😮‍💨) 所以如果你仲讀緊中學，記得好好珍惜啦~🥳 。 下次有機會再同大家分享中學嘅爵安🤪 Ps: 為保護同學仔所以幫佢哋打咗格仔，不過好似打得有啲衰，希望同學仔唔好介意🤣