【財爺網誌】陳茂波料今年赤字遠低於年初估算　冀未來推動共同富裕讓基層市民受惠

▲ 陳茂波料今年財赤遠低於年初估算。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（7日）在網誌表示，正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，預計今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

陳茂波表示，受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，均為政府收入奠下改善的空間。另外，部份市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高逾400億元，加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，預計今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

他續指，一些牽涉大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，對財政影響未反映。

他認為未來的資源籌措和運用，考慮要素包括基層公平分享經濟成果、推動「共同富裕」、增加優質就業機會及疏解深層次的住屋和貧富懸殊矛盾。

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責任編輯：余思嵐