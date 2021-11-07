【戲假情真】居美爛賭夫婦為錢假離異再婚　丈夫假戲真做 53歲元配被辱罵趕走

▲ 中國夫婦為賺外快與假結婚，假戲真做，正任卻遭掃地出門，人財兩空。

為錢假結婚卻變戲假情真！一對中國夫婦在美國定居，二人爛賭導致入不敷出，由於兩人擁有美國公民身分，雙方為了賺快錢，決定假離婚，再與他人假結婚。不料，丈夫竟與假結婚女子假戲真做，元配遭丈夫掃地出門，人財兩空。

據《世界新聞網》報導，來自哈爾濱53歲的Susan與一名細自己13歲，來自山東的丈夫S先生於2019年結婚，二人皆為美國公民。二人感情要好，同樣喜愛賭博，「S賭性奇大，大學畢業後幾乎從來沒有工作過，沒日沒夜賭，玩遊戲」，因此家中開支主由Susan負責。

▲ 一對中國夫婦在美國定居，為賺快先假離婚，再與人假結婚，元配最後人財兩空，遭丈夫掃地出門。

Susan指自己雖然有賭錢，但有經營按摩院賺錢維持家庭開支。可惜賭博畢竟輸多贏少，二人其後經濟拮据入不敷出，而Susan得知與人假結婚，讓對方獲「綠卡」可以賺取快錢，報酬高達6萬美元（港幣46.8萬元），夫婦各假結婚一次即逾有港幣90萬元，二人為了解決燃眉之急，決定鋌而走險。

很短時間就獲得幾萬塊，有些人假結婚好幾次。

二人於是在5、6年前決定「假離婚」，先辦了離婚手續，其後仍然同居。不過他們一直未有找到假結婚的對象，也因生活不支與S先生搬到生活指數較低的亞利桑納州，直到2019年因手頭緊拙Susan決定把按摩店賣出套現，其後與住在佛羅里達的瀋陽籍X小姐作網上交易，事情出現巨變。

X小姐跟我說她來美國多年，賺到不少錢但英文不好，也沒有身分，問我有沒有可以假結婚的對象可以介紹給她。

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Susan得悉後立即將「前夫」S先生介紹給X小姐，更開車送丈夫與X小姐去辦理結婚登記手續，為求逼真，不單只親自為他們舉辦婚禮，還把X小姐的住址改到S先生的住處，把生活物品搬到S先生家，假結婚手續辦好後，X小姐分別支付2萬元美金（約港幣15.6萬）予S先生，及7000美元介紹費（約港幣5.4萬）予Susan。

假離婚，假結婚，都是為了錢。

直到去年底，X小姐取綠卡不到兩個月後，前夫突然向Susan提出分手，把她掃地出門，更稱自己已與X小姐同居，不讓Susan回去二人昔日愛巢。

我真的是搬石頭砸自己月腳，悔不當初。

Susan表示自己與S先生結婚多年，如今卻人財兩空，不但假離婚真正失去了丈夫，更多年來一人負擔起多項支出，「我養著我老公，他認為我比他大，應該養他。」

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Susan心有不甘，事後她向警方報警及向當地稅務及入境部門告發，也希望把事件公開，討回公道。不過前夫S先生卻指他與Susan因感情不合而離婚，並非「假離婚」，又否認有收取X小姐任何酬勞，僅表示的確與X小姐同居。

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責任編輯︰王明芳