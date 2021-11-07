【為夫納妾】新婚1個月公開幫老公納妾　馬國女歌手：希望湊夠4個老婆

▲ 依茲琳希望丈夫可以得到幸福。

為丈夫納妾竟是愛丈夫的表現？馬來西亞一名女歌手近月新婚，本應還在幸福喜悅當中，她卻突然宣布，要為老公「公開納妾」，希望為他湊齊4個老婆。她表示，最大願望是希望老公幸福，也希望有人願意與他共侍一夫。

39歲的依茲琳（Ezlynn）與45歲丈夫在一場慈善活動中認識，而丈夫是馬來西亞首位肝臟捐贈者，丈夫善良、樂於助人的性格，深深吸引她。兩人在今年9月結婚，然而，她卻在婚後一個月就公開為丈夫納妾。

為丈夫湊夠4老婆

依茲琳過去曾與經理人有過一段婚姻，並誕下3孩，目前她帶著3名孩子與現任丈夫一起生活。她表示，在回教教義中，男人可以娶4個老婆，又且人的一生很短暫，一定要快樂過活，

我希望讓丈夫湊夠4個，如果有人願意跟我共享這份喜悅，可以通過nstagram與的聯絡。

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她又指，丈夫知道這件事，她向對方表達自己的「願望」，雙方亦已達成共識。依茲琳強調，丈夫的幸福對她而言是最重要，這是她送給丈夫的禮物。目前她已收到不少女性的來信，表明願意成為後宮之一，她會替丈夫篩選適合的人選。

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責任編輯︰王明芳