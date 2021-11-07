【紅館演唱會】張敬軒跨年騷加開5場　竉粉軒仔斥資7位數設歌迷會訂票程式

▲ 歌手張敬軒宣布演唱會加場。

歌手張敬軒將於年尾舉行《張敬軒 THE NEXT 20 二十週年演唱會》，演唱會門票將於後日（9日）公開發售。

不少軒仔的歌迷擔心未能成功撲飛，令張敬軒決定打破先例於公開發售前宣布加開5場，一連開15場跨年紅館演唱會，更成為疫情期間開騷最多場數的歌手。

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▲ （大會提供）

由於歌迷對軒仔演唱會的需求過大，有黃牛於網上討論區發帖文出售演唱會門票，更炒至5000元至8000元一張，而歌迷則留言擊退黃牛：「過主啦！」

為免令歌迷飽受黃牛之苦，軒仔拆資七位數字加大網站人流容量，建設網上訂票程式，令歌迷會會員可以早於公開發售日便可以於歌迷會網站上訂購門票。

歌迷會則早已細心安排詳細列明歌迷會會員，可以提早於明天（8日）下午三點進行網上優先訂購，亦有詳細教學指南，告訴歌迷如何訂票。

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誠心誠意為歌迷的軒仔亦不介意犧牲自己的休息時間，化身最強客服逐一回覆歌迷留言，安慰歌迷不用擔心，又派定心丸指自己停了兩日參予新歌宣傳項目，親自去工程公司做網絡系統測試，監察歌迷會網站後台運作情況，希望今次讓次可以於公平又舒舒服服情況下訂票，並第一時間為歌迷解決問題。

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被問到會否擔心睡眠不足的問題，軒仔則說 ：「跟我回答歌迷留言一樣，大家不用擔心我休息問題，大家有份舉起我，湊到我這麼大，歌迷有問題，我回覆是應份的。我跟很多歌迷已經一起走過左20年的路，老土點說，我們真的是風雨同路，所以今次20週年，開演唱會最大的動力是為他們而開。」

他續指：「我希望可以在每一場的現場親身去多謝他們每一位，對於我來說，他們一個都不能少，所以當晚看見有人有問題，我就很自然去回覆每一位歌迷，才會覆至天亮。」

軒仔打破自己過往的演唱會紀錄，更創下疫情期間最多場次紀錄，他坦言當然既是開心又是壓力：「壓力只會是來自不想令入場的每一位觀眾失望，20週年不容易，我想大家開開心心地入場，同時都要帶住滿足的心情離開，留下美好回憶；不過希望大家放心，我會照顧好自己身體，期待到時看見大家。」