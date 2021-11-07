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【夫妻之道】老婆生仔後只顧湊B日日放負　港爸呻工作受氣無人安慰

親子 15:05 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名港爸在網上發文呻老婆只顧湊仔，沒有時間好好相處及溝通。

小孩出生原是高興的事，一名港爸卻大呻老婆忙於湊仔而忽略自己。該名港爸昨日在「連登討論區」發文，指小孩出生後與老婆爭執變多，對方只顧湊B，無暇關心自己，令他感難受。

老婆產後只顧湊仔

港爸在文中指出，老婆產後「日日放負」，兩人爭執變多。他指老婆將心力全放在照顧小孩上，無暇關心他的感受。每逢他在外工作受氣，回家跟老婆傾訴，希望得到對方安慰，都獲冷淡回應：

佢聽兩句就會話，我唔想知，你同我講呢啲做乜？你自己消化咗佢再返屋企啦！你覺得我會有時間同心力關心你？

他指工作上曾遇到不開心的事，放工後外出散心才返家。老婆見他遲遲未歸，隨即傳短訊怒問「做乜仲唔返屋企？」，待他回家後只顧分享兒子的事，要他給予正面回應。港爸坦言「好灰」，稱曾與老婆談及離婚，但對方表示「就算死都唔會離」，令他不知如何是好。

網民建議夫婦多作溝通

帖文引來網民討論，有網民建議兩人多作溝通，「佢生完好易有情緒病，你屈埋屈埋都好易有」、「搵日老婆放一日假，樓主照顧個細路，佢都要放鬆下唞下氣」、「樓主平時有冇一齊照顧小朋友或者關心下老婆？可能你有嘢想呻，佢都有好多嘢想人聽佢講呢？」。

有網民建議港爸想清楚才離婚，「細路咁細個已經冇咗完整家庭會好慘」、「全職媽媽都好辛苦，家庭你都有份，唔係你一句離婚就解決到」、「如果講到要離婚，應該搵輔導解決相處嘅問題」。

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責任編輯︰王明芳

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