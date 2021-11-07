【打擊走私】屯門龍鼓灘路貨倉檢10艘快艇　57組舷外引擎料逾2500萬元

▲ 警方屯門龍鼓灘路一個貨倉檢獲10艘「大飛」。

屯門警區刑事部，青山分區及新界北總區衝鋒隊人員，於上週四（4日）展開聯合反走私、反偷渡行動，掃蕩區內34公里海岸線的隱蔽處，並主動追查犯案偷盜集團匿藏偷渡客及交通工具的地點，於當日11時45分在區內一隱蔽貨倉檢獲10艘快艇，並檢獲57組總值達2,500萬的舷外引擎，今次行動為警方首次在室內貨倉檢獲改裝大飛，檢獲的舷外引擎數量亦為歷年最多。

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屯門警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司指，早前不法分子將改裝快艇匿藏於偏遠鄉郊，並以貨櫃等物件遮擋視線，但連番遭警方破獲，為增加警方調查難度，走私集團再次轉移陣地，利用區內隱蔽地方建築物匿藏及改裝快艇，上星期四11時45分，警方於龍鼓灘一偏僻貨倉，經查問附近業者後，確定近期有可疑人物出入該貨倉，警員於是爆破進入該面積約10萬平方呎貨倉，在貨倉內發現10艘快艇，其中7艘各自已安裝4至6組舷外引擎，總數安裝32組，現場亦有25組未安裝的舷外引擎，警方相信每組舷外引擎約有300匹馬力，其中最大一首長15米闊8米高2.5米快艇已裝上，組舷外引擎時速可達60海里。

警方並於貨櫃改裝而成起居室檢獲一張30歲內地男子證件及一批快艇改裝圖，相信男子偷渡來港負責看管快艇貨倉，製造改裝及維修快艇，並建造較大體積，馬力更強快艇懷疑作走私及偷盜用途，警方已成功阻截該批大飛出海。

警方將扣查該批快艇及零件，並交相關部門專業人士檢驗分析，以進一步調查快艇來源。警方稱強調將繼續加強行動打擊海上不法活動,維護區內海上安全。

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記者：黃傑偉