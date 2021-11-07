【自動駕駛】九巴與SmarTone及人工智能公司合作　研在港引入5G自動駕駛系統

▲ 九巴聯同SmarTone以及人工智能公司Teksbotics，宣布成為戰略合作夥伴，共同在香港研究引入利用5G網絡。（九巴提供）

九巴聯同SmarTone以及人工智能公司Teksbotics，宣布成為戰略合作夥伴，共同在香港研究引入利用5G網絡，配合自動駕駛技術，提升公共交通營運效率及道路安全，推動本港成為智慧城市。

九巴表示，5G世代下，其超低時延、實時物聯網連接及高速數據傳輸特性，令車輛之間與交通系統的訊號互相調節更精密可靠，帶來更安全、更精準、更有效率及更環保的交通服務。

九巴財務總管梁祖德表示，公司熟悉香港的交通運輸、路面情況及乘客出行模式。九巴參與自動駕駛測試，將為日後在新發展區的公共運輸規劃上，推動自動駕駛公共運輸系統出力，以配合香港智慧城市藍圖。同時為乘客帶來更安全、更精準、更環保的運輸服務。

SmarTone商業市場部總管梁文畧表示，智慧出行是推動香港發展成為智慧城市的其中一個重要範疇。5G的超低時延及實時物聯網連接的特性，是實現5G自動 駕駛的重要元素，結合5G通訊技術的無人駕駛車，是未來汽車業發展的大方向。SmarTone將積極與九巴合作，於香港研究及測試5G自動駕駛的技術，推動智慧交通的發展。

Teksbotics聯席董事張福修表示，場景模擬、數據評估和分析以及人工智能系統，均促進自動駕駛系統的發展，加上九巴於巴士業的經驗和專業、SmarTone提供的極速和穩定5G網絡，配合駕駛輔助系統，相信能為香港引入安全和可靠的自動駕駛系統。



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記者：黃穎津