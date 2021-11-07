【兒子失蹤】2個月大男嬰交美軍後失蹤　阿富汗父母以淚洗面：有見過我兒子嗎？

▲ 阿富汗難民父母希望尋回兒子。

塔利班武裝分子攻佔阿富汗首都喀布爾、奪取政權，加上美軍在8月撤坎，大批阿富汗民眾帶住一家大小湧到喀布爾機場試圖離開，由於情況混亂，有父母與年幼孩子失散，其中有父母將2個月大的男嬰交予美軍後，至今仍未尋回。

據路透社報道，分別35歲及32歲的阿富汗難民夫婦阿瑪迪（Mirza Ali Ahmadi）及妻子蘇拉雅（Suraya），8月19日帶著5名孩子在喀布爾機場逃難，然而當時人潮陷入混亂，他們都手足無措，其後有一名美軍在圍欄另一邊詢問他們是否需要幫忙。

當時兩人擔心2個月大的兒子蘇赫爾（Sohail）會因亂受傷，於是將BB交給該名美軍，原本他們預計可在短時間內抵達5米外的機場入口，並進入圍欄與兒子重聚，不料由於塔利班人員將人海往後推，他們一家人超過半小時才能抵達入口，可惜當時已無法找到該名軍人及兒子。

阿瑪迪表示，自己在美國大使館任警衛10年，當發現兒子不見後，立即向多名美國官員查詢，其中一名軍事指揮官估計，孩子可能被帶往專門安置兒童的區域，惟阿瑪迪走遍整個機場，仍未見兒子。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力 辯論尖子拆解入學面試失分位

抵美後繼續尋子

最終，在兒子失蹤3日後，夫婦只能帶著其他4名3至17歲的兒子，乘搭前往卡塔爾的航班，先到德國，再到美國。他們目前在德州的軍事基地布利斯堡，等待進一步安置，然而，至今夫婦仍未有蘇赫爾的消息。

自從孩子走失後，阿瑪迪逢人就問兒子的事，救援人員和美國官員都向他保證，會盡力尋人。媽媽蘇拉雅也表示，自己大部分時間都以淚洗面，其他孩子亦心煩意亂。

有支援阿富汗難民的人道組織 Afghan Refugee Relief 製作了「失蹤嬰兒」公告，附上蘇赫爾的照片，希望協助阿瑪迪一家尋回兒子。而美國國務院發言人亦表示，政府正努力與國際夥伴及國際社會合作，希望用不同管道尋找這個孩子。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳