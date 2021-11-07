【大灣區】段崇智：本港將成為全球最大生物科技融資中心　有助灣區培育人才、連繫國際

▲ 中大校長段崇智(右)指，本港大學及生物醫學領先全球，有助大灣區培育人才、連繫國際。（中大提供圖片）

本地大學有助驅動大灣區的創新發展，中大校長段崇智表示，香港的生物醫學創新發展全球領先，初創企業發展迅速，有助進一步打造香港成為生物醫學創新中心。他指香港快將取代紐約成為全球最大的生物科技融資中心，香港交易所首次允許未有收入的生物科技公司在港上市，令香港在此重要領域上享有獨特優勢，將繼續維持其樞紐地位，擔當連繫內地與國際的橋樑，於大灣區未來發展盡顯價值。

段崇智今（7日）在網誌中指，要促進大灣區的科技及工業轉型，必須在區內建立充足的高技術專才庫，並吸納足夠研究優才，以推動未來經濟發展。他強調，這正是香港所能貢獻之處，本港8所資助大學中，5所穩佔QS世界百大大學席位。香港在創新、研究和教育方面的發展均享譽全球。本港數家大學最近公布將於大灣區設立分校或支部，豐富區內的高等教育資源，促進研究生態的持續發展。

除了培育新一代人才之外，段崇智續指，香港在生物醫學創新方面處於全球領導地位，確實能為大灣區帶來更大裨益。香港快將取代紐約成為全球最大的生物科技融資中心，香港交易所首次允許未有收入的生物科技公司在港上市，再加上發展成熟的醫學研究體系，香港在此重要領域上享有的獨特優勢，是大灣區其他城市無可比擬的。

他補充，香港不但具備完善的世界級大學網絡，且在生物科技上擁有充足資金及人才供應，再加上本港的臨床試驗數據獲得國際監管機構認可，這些因素都令香港的生物醫學生態足以與全球任何一個地方競爭。

近年，香港的初創企業發展迅速，現時全港設有超過3,300家初創公司。段崇智稱，本年度的施政報告提及，政府將大幅擴展香港科技園，並撥地支持中文大學醫院的第二期發展，這些計劃將進一步打造香港成為生物醫學創新中心，提升香港的國際形象。

段崇智說，數十年來，香港以全球金融中心為定位，發展相當蓬勃。憑藉本地優秀大學所提供的世界級教育，以及大學積極推動可轉化作應用的研究工作，香港將繼續維持其樞紐地位，擔當連繫內地與國際的橋樑，於舉足輕重的大灣區未來發展盡顯價值。

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責任編輯：陳麗娜