【高球運動】許龍一奪錦標賽亞軍　成香港首名出戰大滿貫資格球手

▲ 許龍一在賽後與錦標賽冠軍、現時世界業餘排名第一的日本球手中島啟太（左）合照。（香港高爾夫球總會提供）

香港隊高球手許龍一在第12屆「亞太業餘錦標賽」勇奪亞軍，刷新香港球手在這項頂尖業餘高球賽事的最佳成績，同時成為史上首位獲得「英國公開賽」資格賽名額的香港球手。

香港運動員港隊青年高球手許龍一昨日（6日），在阿聯酋杜拜出戰第12屆「亞太業餘錦標賽」，比賽中勇奪錦標賽亞軍，為首位奪得這項榮譽的香港球員，同時亦獲得「英國公開賽」資格賽的名額，在香港成為第一位出戰這項頂尖高球公開賽的人。

香港高爾夫球總會（高總）主席謝思訓先生稱，香港高球港隊今年在「亞太業餘錦標賽」中取得前所未有的驕人成績，是香港高球運動發展的重要里程碑。

另外，在是次晉身錦標賽決賽輪其他港隊代表亦有出色表現，包括楊曉威在首輪賽事一度登上榜首，最後並列第13名，而Leon Philip D'Souza就力壓泰國及印度對手，並列第31名佳績。

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責任編輯：余思嵐