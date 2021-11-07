【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活

▲ Brian Johnson，回歸自然生活，生食動物不同的部位，認為健康狀況也得到改善。

為了健康，一般健身的人都會選擇進食雞胸，高蛋白食物為主。不過美國有一名男士為了活得健康，認為現今社會令健康差，決意回歸自然生活，生食動物不同的部位，包括牛肝及睪丸，以及嚴格進行身體鍛鍊。

▲ Brian Johnson指歸自然生活，扭轉飲食習慣，令全家的健康都有所改善。（圖片來源：liverking Instagram）

據《NEWS》報導，美國一名40多歲男子Brian Johnson，又名liverking，在20年前過著與平常人無異的生活，但因兒子小時候出現健康問題，令他認為現代社會令孩子健康反差，不但常常生病甚至患有蕁麻疹，與家中狗狗接觸時又會引起呼吸系統敏感，眼睛浮腫及流鼻涕等問題。

Brain指兒子曾急病發作，呼吸一度停頓，幸好最後平安無事，事後他決定要回歸簡樸生活及扭轉飲食習慣，回歸數世紀前的傳統飲食方式。他開始不再吃加工食品，改吃時令水果、蔬菜，更生吃動物內臟，如最富營養的肝臟、骨髓，甚至要讓身體「再進化」，生吃動物睪丸，他指改變飲食方法後，他們全家的健康狀況也得到改善。

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自此，他20多年來每天都會生吃一磅動物肝臟，同時以各種重磅訓練方式鍛練身體，作息定時，練出結實的身形。Brian經常在社交平台上分享自己的飲食方式，和鍛練方法，他表示食生肉「不只解決飢餓，也令精神得到滿足」。

食安心中指出，生肉一般含有細菌，進食生肉會引致感染或併發症的風險較高，例如感染沙氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。一般要將食物中心部分加熱至至少攝氏75度方可有效殺滅細菌，建議民眾徹底煮熟任何肉類後才進食。

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責任編輯︰王明芳