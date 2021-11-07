【搵鬼去電視城】細龍生鄭世豪TVB遇靈異事件　黃翠瑩疑被附身嚎哭尖叫狂顫抖

▲ TVB節目《搵鬼去電視城》鎖定為男藝員休息室為今集的探靈地點。

TVB的J2節目《搵鬼去電視城》由王虹茵、胡敏芝（Karen）、黃翠瑩（Verena）、劉倬昕、徐文浩及布樂文擔任主持及「探靈勇者」，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

今集有黃翠瑩及胡敏芝到男藝員休息室探靈，訪問了鄭世豪的親身經歴。此外，Verena及Karen於探靈期間接連遇上怪事，相當驚險。

【搵鬼去電視城】直闖TVB猛鬼廁格探靈 王虹茵胡敏芝驚親飽：我起雞皮

▲ （TVB提供）

鄭世豪親遇靈異事件

今集出戰的「探靈勇者」有黃翠瑩（Verena）及胡敏芝（Karen），至於探靈地點則鎖定為男藝員休息室！

Karen及Verena則分別要在休息室朗讀「招魂經文」，以及挑戰俯身彎腰至胯下、看看能否看到靈體的都市傳說。

兩位主持還訪問了經常在男藝員休息室打躉的鄭世豪，他更會分享他在休息室親身遇到的靈異事件，由於內容離奇，兩名女主持聽後嚇至花容失色。

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疑被靈體附身暈倒

這集最大亮點卻在鏡頭外，拍攝當晚，除了Karen及Verena外，王虹茵亦在現場，三人需輪流拍攝第1及第2集《搵鬼去電視城》的相關內容。

由於中間有不少等候時間，之前因工作關係睡眠不足的Verena便選擇在Sky Wing小睡片刻，豈料卻因疑似被靈體附身突然暈倒，工作人員及拍檔見狀大為緊張。

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不止一個靈體出現

結果事件驚動「靈異顧問」徐加晴，她第一時間抱著Verena進行清洗儀式，並按著對方額頭，原本氣若游絲的Verena當接觸到加晴後即進入瘋狂Mode，不但嚎哭更連聲尖叫兼雙手瘋狂顫抖，雙腳也似乎不受控制地郁動，情況令人擔心。

最終加晴將自己的隨身頸鏈掛在Verena頸上，Verena情緒才逐漸轉為穩定。

據加晴透露，Verena是次靈異體驗確是相當驚險，因為涉及不止一個靈體單位。

另外，Verena及Karen探靈期間亦接連遇上怪事，Karen更嚇至瘋狂喘氣。