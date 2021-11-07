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【立法會選舉】民主思路向選委發信爭支持　8小時後有成員取得足夠提名

政治 22:13 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

民主思路成員黃頴灝（右一）在公開信發出後，取得足夠提名，明早報名參選。（民主思路Facebook）

12月立法會換屆選舉提名期已過一半，標榜中間路綫的民主思路，仍未有成員報名參選，並於今日向1,500名選委發公開信，稱仍未有足夠提名，讓最少一名成員報名。不過公開信發出8小時後就取得突破，成員黃頴灝將於明早報名。

民主思路在公開信稱，早前理事會一致通過，推薦5名成員參選，希望透過參選，豐富政治光譜，但經過兩個多星期的努力，接觸不同界別的選委，他們反應正面，但仍未收集到足夠的提名，令最少一名成員可以報名參選，又呼籲仍未提名的選委，可以給予機會他們。

公開信發出8小時後，成員黃頴灝就取得足夠提名，將於明早報名，參選新界東北。已報名新界東北的有民建聯陳克勤、新民黨李梓敬。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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