【立法會選舉】曾鈺成即席揮毫贈李慧琼四字：團結向前

▲ 曾鈺成即席揮毫。（李慧琼Facebook短片截圖）

立法會換屆選舉提名期正展開，雖然周日未能報名，但多位已報名的參選人爭取時間落區宣傳。其中，爭取連任的民建聯主席李慧琼今落區時，邀來前立法會主席曾鈺成即席揮毫，送上「團結向前」四字，這四字亦是李慧琼是次參選的口號。曾鈺成說，雖然這四個字耳熟能詳，但真正做到不容易，呼籲有志建設香港者，都能團結一致。

李慧琼由2012年起擔任立法會議員，她形容，自己的變化在於多了知識，經驗亦有所增長，稱「除了要有政策知識，亦要有如何與反對派鬥爭的知識和技巧。」

曾鈺成則指，自己參選多次，並沒有什麼秘訣，但強調一定要「勤」，通過在社區服務的表現贏取市民的支持，認為要用誠意打動選民的心。

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另外，參選新界西北的民建聯副主席周浩鼎今亦舉行屯門區海陸巡遊，向街坊宣講政綱理念。周浩鼎表示需要推動「工業 4.0」的創新科技政策相關配套，包括屯門西規劃等項目，從而帶動原區就業，做到「梗有好工喺左近」，亦爭取第二個先進製造中心落戶新界西北，提供更多就業機會。

立法會選舉提名期下周五結束，昨日再接獲16份報名表格，累計有97人參選。地區直選方面，現時10個地方選區均有人報名參選，其中港島東、港島西、九龍中以及新界北出現3人爭2席。而九龍東、九龍西、新界東南和新界西北則僅有1人報名參選。

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記者：林曉君