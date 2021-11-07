【倒數活動】學者稱對旅遊業達提振作用　料日後推大型活動均須採取嚴謹防疫措施

▲ 學者稱對旅遊業達提振作用，料日後推大型活動均須採取嚴謹防疫措施。（旅發局提供）

闊別兩年，旅發局在今年底舉辦跨年實體倒數活動，首次以跨年演唱會形式舉行，邀請人氣男團MIRROR及歌手許廷鏗等擔任表演嘉賓，同時會免費派3,000張演唱會票，並以抽獎形式公布，詳情即看【下一頁】。有學者認為，此舉對疫情下停頓的旅遊業達提振作用，惟預計日後舉行大型的活動，均須採取嚴謹的防疫措施，否則業界難以承受新一波疫情帶來的信心打擊。

是次演唱會的登記人和同行者須在12月13日或以前，在香港完成2劑新冠疫苗接種，12至17歲的同行者亦須在港最少接種一劑疫苗；入場亦須使用安心出行。香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮表示，是次活動可作旅遊業復甦的指標，提振因新冠肺炎疫情影響而沉寂多時的業界，相信通關後可進一步吸引旅客來港。

他補充，將來本地舉行人群聚集的大型活動，大方向都會採取最嚴謹的防疫措施，像是次演唱會般要求出席人士須完成接種新冠疫苗及使用安心出行登記入場，對主辦單位而言，這有效減低公共衞生的風險，而對於參加者而言，亦能保障他們減低感染的機會。否則一旦本港再爆發新一波的疫情，本地好不容易恢復的消費外出的信心，將再一次受到嚴重打擊。

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記者：陳麗娜