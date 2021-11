【星空下的仁醫】小鐵漢主診醫生任劇集顧問　鍾嘉欣感激羅醫生敞開心扉分享經歴

TVB劇《星空下的仁醫》為榮升兩孩之母的鍾嘉欣回歸再演TVB劇之作,在劇中飾演心胸肺外科副顧問醫生章以芯,而鍾嘉欣的演出獲一致讚好,被不少劇迷表示鍾嘉欣應憑《星空下的仁醫》封視后。

鍾嘉欣日前在個人社交平台公開大讚《星空下的仁醫》幕後功臣之一:兒童醫院前心胸外科顧問醫生羅冠中醫生。而羅醫生正就是患有先天性心臟病「小鐵漢」的主診醫生。

【星空下的仁醫】兩病童換肺情節感人 Mike生死揭盅Hard Team面臨危機【內含劇透】

▲ (IG圖片)

鍾嘉欣於社交平台分享與羅醫生的合照,並撰文感謝他。

她寫道:

He is the real heart surgeon 羅醫生 that guided me throughout most of my surgical scenes. It has been a true wonder and heart opening experience to hear him share his stories of working at the hospital.