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【星空下的仁醫】小鐵漢主診醫生任劇集顧問　鍾嘉欣感激羅醫生敞開心扉分享經歴

娛樂 18:08 2021/11/07

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鍾嘉欣公開答謝羅醫生。

TVB劇《星空下的仁醫》為榮升兩孩之母的鍾嘉欣回歸再演TVB劇之作，在劇中飾演心胸肺外科副顧問醫生章以芯，而鍾嘉欣的演出獲一致讚好，被不少劇迷表示鍾嘉欣應憑《星空下的仁醫》封視后。

鍾嘉欣日前在個人社交平台公開大讚《星空下的仁醫》幕後功臣之一：兒童醫院前心胸外科顧問醫生羅冠中醫生。而羅醫生正就是患有先天性心臟病「小鐵漢」的主診醫生。

【星空下的仁醫】兩病童換肺情節感人　Mike生死揭盅Hard Team面臨危機【內含劇透】

（IG圖片）

鍾嘉欣於社交平台分享與羅醫生的合照，並撰文感謝他。

她寫道：

He is the real heart surgeon 羅醫生 that guided me throughout most of my surgical scenes. It has been a true wonder and heart opening experience to hear him share his stories of working at the hospital.

其大約意思指羅醫生是真正的心臟外科醫生，並指導劇中大部分的手術場景。嘉欣更稱聽到羅醫生敞開心扉地分享不少在醫院工作的故事。

【星空下的仁醫】面對兩個病童只能活一個困局　鍾嘉欣冒險以奇招打救兩病童【內含劇透】

最新影片推介：利愛安專訪

她續指：

Life is just a stepping stone to something much greater and more long lasting. Cherish your life in the NOW. Don’t waste any more time.

🌈🌈🌟❤️💛🧡💙💚

#星空下的仁醫
#章以芯
#好好珍惜自己
#aremindertomyself

鍾嘉欣大約意思指大家要珍惜當下，不要再浪費時間。

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「小鐵漢」主診醫生具責任感

現時公立醫院分為三個醫生級別，最高級為顧問醫生，其次則是高級醫生及普通醫生。鍾嘉欣於劇中飾演的章醫生為兒童醫院心胸肺外科副顧問醫生，全港僅有12名。

協助過鍾嘉欣的羅醫生為「小鐵漢」的主診醫生，「小鐵漢」自出生起便發現有先天性心臟問題，4年內先後進行多次手術，每次也由羅醫生親自操刀。

縱然羅醫生已遞交辭呈準備移民，但他仍堅守到最後一刻，盡力為所負責的病童包括「小鐵漢」排期完成手術，甚有責任感！

撰文 : TOPick柴犬出動

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