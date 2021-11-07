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籌備下年度財政預算案　財爺率先聽小朋友意見

政治 17:17 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

小學生問陳茂波是否從小就想當官員。（陳茂波Facebook短片截圖）

財政司司長陳茂波正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，他昨日出席一間小學的校慶活動時，除了和一班小學生玩「估領袖」，亦率先聽取他們的小心願。

陳茂波和小朋友玩「估領袖」。（陳茂波Facebook短片截圖）

陳茂波今在網誌上稱，自己在日常工作及活動中，喜歡走進市民的生活裡，多聽市民意見、聆聽小朋友心聲，認為和小朋友聚在一起坦率聊天，分享說笑的時光特別愉快。多位小朋友向財爺提出問題，例如，為何戴眼鏡？喜歡什麼動物？等等。

被問到是否從小就想當官員時，陳茂波就話，其實自己小時候很多事都不知道，但讀書後，對社會有更多了解後，就知道有好多不同工作可以做，最後選了當會計師。

小學生寫下對預算案的期望。（陳茂波Facebook短片截圖）

陳茂波臨別前邀請小朋友寫下對預算案的小小心願，有人希望政府能興建更多戶外公園、能參與更多話劇表演、增加醫療設施等，陳茂波覺得，足見年紀小小的他們很關心香港這個家園的建設。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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撰文 : 傅流螢

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