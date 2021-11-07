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郭富城支持鄭保瑞林家棟新作《智齒》　Aaron盛讚：導演功力淋漓盡致展現

娛樂 17:29 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

郭富城與《智齒》男主角林家棟及導演鄭保瑞合照。

《智齒》導演鄭保瑞、男主角林家棟日前於九龍灣一戲院與特別場的觀眾見面，而這此特別場也非一般，因為導演當晩邀得一眾業內友好包括張叔平、文念中、游乃海、鄒凱光、陸劍青、陳詠燊、龍文康、李子俊、黃慶勳、麥秋成等出席。

此外，同場更有天王郭富城（Aaron）現身撐場。家棟對於該場有Aaron此天王級觀眾捧場大表「好驚喜」，而Aaron、鄭保瑞導演及家棟三人更於碰面後無所不談，更喜孜孜地分享觀影後感。

【智齒】苦練廣東話與林家棟對戲零隔膜　劉雅瑟獲鄭保瑞從過百演員中欽點

麥秋成前往捧場。

郭富城大讚林家棟劉雅瑟

鄭保瑞導演及家棟更表示得到Aaron的分享及鼓勵，非常開心，更笑說正為電影即將公映打下一支強心針。

Aaron到戲院捧場外，更於社交平台推薦《智齒》：「電影拍得非常有張力和風格化，特別用黑白影像呈現，更帶出戲中悲情城市的滄涼！電影鏡頭運用很利落，攝影鄭兆強居功不少。《智齒》於編、導、演、攝俱佳，這也是鄭保瑞的導演功力展現得淋漓盡致的一部作品，值得入戲院大屏幕支持。」

鄒凱光、陳詠燊、吳煒倫、鄭保瑞、林家棟、黃慶勳、李子俊。（左起）

對於曾合作的好拍檔林家棟和劉雅瑟，Aaron稱讚表示：「故事講述警察阿斬（家棟）對街童王桃（雅瑟）寄恨，對她一直報復式狙撃，其實迴向的傷害就是刺痛自己。家棟和雅瑟都把角色演得相當具爆發力。完全帶出『活著有時比死去更無能為力！』這個訊息。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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