  • 26°C
香港時間 : 20211107日 (週日) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】5屆地產及建造界議員石禮謙宣布不連任　曾四度自動當選

政治 18:04 2021/11/07

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

5屆議員石禮謙表明不尋求連任。（經濟日報資料圖片）

12月立法會換屆選舉提名期只剩下5天。5屆議員、經民聯地產及建造界石禮謙宣布不爭取連任，將機會留給新人。

石禮謙表示，已經76歲及擔任5屆議員，自言已沒有能力擔任議員，決定不再參選，希望讓新人上場。

石禮謙5度參選，有4次是在沒對手下自動當選，而目前地產及建造界仍未有人提名參選。被問到其議席由誰人接班，石禮謙稱有兩名徒弟，分別是立法會主席梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正，以及卓能集團（00131）趙世曾之子、自由黨青年團主席趙式浩，而他希望最優秀的人能夠勝出。

梁宏正稱感謝關注，但現在沒有回應，而趙式浩接受傳媒查詢時則指此刻未能透露。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【立法會選舉】葉劉報名參選港島西稱喜歡有競爭　陳勇出戰「超級愛國者」功能組別
18:31 2021/11/05
【立法會選舉】葉劉報名參選港島西稱喜歡有競爭　陳勇出戰「超級愛國者」功能組別
【立法會選舉】民主思路向選委發信爭支持　稱仍未有足夠提名票入閘
今日 16:19
【立法會選舉】民主思路向選委發信爭支持　稱仍未有足夠提名票入閘
【立法會選舉】曾鈺成即席揮毫贈李慧琼四字：團結向前
今日 16:29
【立法會選舉】曾鈺成即席揮毫贈李慧琼四字：團結向前

你可能感興趣

【立法會選舉】葉劉報名參選港島西稱喜歡有競爭　陳勇出戰「超級愛國者」功能組別
18:31 2021/11/05
【立法會選舉】葉劉報名參選港島西稱喜歡有競爭　陳勇出戰「超級愛國者」功能組別
【立法會選舉】民主思路向選委發信爭支持　稱仍未有足夠提名票入閘
今日 16:19
【立法會選舉】民主思路向選委發信爭支持　稱仍未有足夠提名票入閘
【立法會選舉】曾鈺成即席揮毫贈李慧琼四字：團結向前
今日 16:29
【立法會選舉】曾鈺成即席揮毫贈李慧琼四字：團結向前
趙世曾 趙式浩 梁宏正 自由黨 經民聯 選舉 卓能 梁君彥 建造 石禮謙

最高瀏覽

【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍
17:50 2021/10/29
【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍
【喜事變憾事】同事不滿獲邀赴婚宴俾人情　新郎遭投訴謀利無奈退錢辭職
17:32 2021/11/06
【喜事變憾事】同事不滿獲邀赴婚宴俾人情　新郎遭投訴謀利無奈退錢辭職