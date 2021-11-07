【立法會選舉】5屆地產及建造界議員石禮謙宣布不連任　曾四度自動當選

▲ 5屆議員石禮謙表明不尋求連任。（經濟日報資料圖片）

12月立法會換屆選舉提名期只剩下5天。5屆議員、經民聯地產及建造界石禮謙宣布不爭取連任，將機會留給新人。

石禮謙表示，已經76歲及擔任5屆議員，自言已沒有能力擔任議員，決定不再參選，希望讓新人上場。

石禮謙5度參選，有4次是在沒對手下自動當選，而目前地產及建造界仍未有人提名參選。被問到其議席由誰人接班，石禮謙稱有兩名徒弟，分別是立法會主席梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正，以及卓能集團（00131）趙世曾之子、自由黨青年團主席趙式浩，而他希望最優秀的人能夠勝出。

梁宏正稱感謝關注，但現在沒有回應，而趙式浩接受傳媒查詢時則指此刻未能透露。

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責任編輯：陳宛彤