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【少年販毒】警方青衣車輛檢逾23斤可卡因　14歲中三男生被捕

社會 20:15 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

九龍城警區行動主任黃兆彰(左)。(黃傑偉攝)

警方昨日(6日)拘捕一名14歲、有黑社會背景的中三學生，檢獲懷疑逾23公斤可卡因，估計市值約2,700萬元。

九龍城警區行動主任黃兆彰指，根據連日線報深入調查後，鎖定停泊在青衣青鴻路一個露天停車場的一輛棄置車輛，懷疑被利用作臨時毒品儲存倉。警方昨午3時在停車場作出部署，期間一名可疑男子行近目標車輛，警員於是截停男子並檢獲涉案車輛的車匙。經過搜查，警員在車上發現23公斤懷疑可卡因磚，市值約2700萬元，並以涉販運危險藥物罪名將男子拘捕。

警方指，被捕男子14歲，報稱就讀中三，有黑社會背景，警方稍後將落案起訴他販運危險藥物罪名，明日(8日)在西九龍裁判法院提堂。警方不排除稍後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉

罪案 黑社會 危險藥物 經濟 青衣 香港 九龍城

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