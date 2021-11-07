【打擊毒品】青衣車輛檢疑逾23公斤可卡因拘14歲男　料毒品市值約2700萬

▲ 九龍城警區行動主任黃兆彰總督察簡報案情。（警方facebook截圖）

警方今日（7日）表示，拘捕一名14歲男子，檢獲懷疑逾23公斤可卡因，估計市值約2700萬。

九龍城警區行動主任黃兆彰總督察指，根據連日線報、長時間觀察及精密的佈署，成功鎖定一輛停泊在青衣露天停車場的棄置車輛，懷疑被利用作臨時毒品儲存，隊員等待時機成熟，在昨天（6日）下午3時許，成功截停一名本地男子，男子當時背著背囊，以步行方式被附近警員截停，男子身上有少量的現金、手提電話及一輛涉案車輛的車匙。經過搜查後，警員發現有大量懷疑可卡因毒品是放置在涉案車輛近車尾位置，超過23公斤，總市值約2700萬元，以涉販運危險藥物罪名將男子拘捕。

警方續稱，被捕人為14歲，就讀中三，有黑社會背景，由於案情嚴重，加上涉及未成年的被捕人士和大量毒品，動員九龍城警區重案組即時接受調查工作，案件將於明天在西九龍裁判法院提堂。

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記者：余思嵐