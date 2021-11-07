【刑事恐嚇】荔枝角收押所外撒溪錢涉恐嚇懲教職員　警方拘捕5人包括4名還押人士

▲ 警方深水埗警區助理指揮官(刑事)呂智豪警司、深水埗警區刑事署理總督察張曉琳及懲教事務高級監督(荔枝角收押所)吳樹勳簡報案情。(黃傑偉攝)

荔枝角收押所於本月4日凌晨遭人在大閘外撒溪錢，留下紙紮公仔及恐嚇訊息，疑是針對一名懲教主任。警方今日(7日)表示，拘捕4男1女，涉嫌串謀刑事恐嚇。

案件發生於上周四凌晨大約2時25分，一名幪面人士乘的士到荔枝角收押所大閘外，放下紙紮公仔及撒溪錢，而紙紮公仔貼有一張追債大字報，指稱一名高級懲教主任欠債及毆打還押人士。

深水埗警區助理指揮官(刑事)呂智豪指。由於案件敏感，深水埗警區反三合會行動組聯同西九龍總區反三合會行動組作出聯合行動，經深入調查及收集情報後，警方鎖定一批目標人物後採取行動，在過去兩天拘捕4男1女，年齡介乎27至38歲。4名被捕男子為荔枝角收押所還押人士，正等候法庭聆訊，餘下一女為探監人士。

警方調查發現，被捕的4名男子疑不滿懲教署職員，在9月初處理還押人士爭執時將其中2人單獨囚禁，相信有人趁探監時向女子發出指示，造成今次事件；惟撒溪錢的人仍然在逃。

懲教事務高級監督(荔枝角收押所)吳樹勳稱，感謝警方連日來與懲教署緊密合作追緝案件，懲教署對有收押人士企圖於獄中樹立勢力，必定會有能力及迎頭痛擊。

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記者：黃傑偉、蘇文軒