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【娛圈喜事】鄭俊弘何雁詩補擺婚宴　Stephanie穿性感婚紗騷美好身段

娛樂 19:29 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

鄭俊弘與何雁詩補擺喜酒。

鄭俊弘（Fred）與何雁詩 （Stephanie）在去年11月7日舉辦結婚儀式，因為疫情，當日約50親友出席。在結婚一周年的今日（11月7日），鄭俊弘與何雁詩在香港麗思卡爾頓酒店開38席補擺喜酒。

何雁詩今日以Deep V婚紗示人，十分性感，她笑稱由11月4日才開始減肥：「減了4日，可能只減了1磅而已。」

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因為今日是補擺喜酒，所以鄭俊弘與何雁詩表示心情很輕鬆，也沒有準備在宴會上的演講稿。另外早前傳雙喜臨門，何雁詩澄清沒有懷孕。

至於會否計劃生小朋友，何雁詩接受訪問笑稱要睇鄭俊弘能力，丈夫鄭俊弘聽後即開玩笑回答：「質疑我能力？」然後二人補充順其自然。

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婚宴如音樂會

今日兄弟姊妹團成員包括羅天宇、張子丰、張頴康、蔡思貝、賴慰玲、吳嘉熙等。因為鄭俊弘與何雁詩同為音樂人，所有今晚設樂隊，每上一道菜會唱歌贈慶，如開音樂會。

到場賓客包括方力申、吳業坤、胡楓、薛家燕、譚俊彥、余德丞、楊潮凱、江若琳、陳柏宇、朱晨麗等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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