【體育專員】楊德強再延任體育專員闡釋體育藍圖　注入產業化專業化晤業界商界檢討發展

▲ 體育專員楊德強獲政府延任一年，他指從未考慮出任問責局長，「還有許多年輕才俊，應該讓路給他們。」(程志遠攝)

港隊在今屆東京奧運創下佳績掀起體育熱潮，香港如何乘勢推動體育發展備受關注，原定上月底退休，民政事務局體育專員楊德強再獲政府延任一年，本月起生效。他接受專訪透露已在未來體育政策藍圖上，增加「產業化、專業化」兩大目標，在未來一年任期內，將跟商界及體育界研究進一步推動本地體育發展，期望明年中完成檢討。

楊德強是港府首任體育專員，2016年初出任至今逾5年，今年已多次傳出退休消息。他現年60歲，今年夏天已達公僕退休年齡，因東京奧運延期才獲政府以公務員條款延任4個月，原定上月底離任。不過他近日再次動筆，向政府改簽合約制，延任體育專員一年。他明言感謝政府信任，會以平常心看待，讓港府有更多時間尋找接班人，也不排除日後從外間招聘。

培訓行政推廣人才 承辦大賽

延任期本月起生效，楊德強透露未來一年要完成新任務，在延續港府推展體育「普及化、精英化、盛事化」基礎策略上，研究注入新元素，盼提升體育經濟效益，向「專業化」和「產業化」發展。他稱當局正跟商界及體育界進行研究，料明年中完成，屆時向特首交報告。

他解釋在「專業化」方面，因應大型場館如啟德體育園區於後年落成，香港也將聯同大灣區城市承辦下一屆全國運動會，正好為香港帶來機遇，未來本地可培訓更多運動行政、市場推廣人才，在承辦大型賽事時，做好推廣及配套，也有助提升各體育屬會的管治效能。

拓基礎群眾層參與 達至普及

至於「產業化」方面，他認為發展體育要先有基礎群眾層，先達至普及化，才有條件談產業化，「即使不能成為專業運動員，起碼要鍾意睇波，樂於參與其中。」他提到，近年本港從事運動行業的人口逾8萬人，佔總勞動人口2.2%；而2019年體育產業佔本地生產總值（GDP）2.1%，按年上升0.1%，形容這是「疫市上升」，亦令他看見曙光。

他稱政府將投放額外資源到運動科學產業，連同馬會撥款1.5億元，相關基金總額達3億元，有助促進體育科研、改善運動醫學，盼同時形成產業生態鏈。楊德強形容現今體育競技再不單純「鬥技術、身體質素」，還有背後的科技支援。他稱這方面不能僅依賴體院，還希望爭取更多大學、初創企業參與研究。

5年任期 成功爭600億新資源

港隊在東奧創下佳績，令體院運動員資助制度引起外界討論。楊德強承認制度有檢討空間，稍後會徵詢體院、運動員、教練等意見。但他重申，目前以名次來計算運動員所獲資助，制度已是最客觀，初衷是衡量香港健兒相較外地運動員的競爭力，「有運動員提議用成績進步來計算，但這不能比較競爭力。即使你今次快咗1秒，可能對手已快2、3秒。」

回顧5年任期，他說已為香港體育發展爭取了600億元新資源，撥款多用作體育基建，逾半用於啟德體育園區、還有「體育及康樂設施5年計劃」，另外也注資60億元到「精英運動員發展基金」。對於施政報告建議下屆政府重組，加設文化體育及旅遊局，楊德強直言從沒考慮出任問責局長，「還有許多年輕才俊，應該讓路給他們。」

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記者：蘇文軒