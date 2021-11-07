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【冷鋒殺到】天文台料周一市區氣溫降至16度　周二新界地區或低見13度

社會 19:32 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今日是廿四節氣「立冬」，天文台預測明日（8日）早上市區氣溫將降至17度。（曾耀輝攝）

今日踏入24節氣「立冬」，一道冷鋒即將於今晚至明早殺到！天文台預測本港氣溫將顯著下降，明日周一（8日）早上市區最低氣溫約17度，新界或跌至14度；周二（9日）市區氣溫將降至16度，新界最低料低見13度。至於本周中後期天氣受乾燥大陸氣流影響，日夜溫差較大，介乎6至7度。

天文台今日（7日）傍晚在Facebook發表最新天氣圖，指華南北部一道冷鋒正逐漸向南移動，料於今晚至明早橫過華南沿岸，本港氣溫將顯著下降。天文台預測，周一市區氣溫料介乎17至23度，新界再低兩三度，下午部分時間有陽光及乾燥。

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據天文台自動分區天氣預報，周一早上7時，新界多區氣溫急降至14至16度，打鼓嶺最低，料跌至14度，大埔及上水等亦料跌至15度，將軍澳及屯門則跌至16度。

至於周二（9日）氣溫料進一步下降，介乎16至21度；據自動分區天氣預報，當日凌晨至清晨時分，新界多區氣溫跌至14度，打鼓嶺氣溫或低見13度。周三（10日）至周五（12日）氣溫最低約17度，日夜溫差介乎6至7度，市民外出要注意保暖。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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