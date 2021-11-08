【特首專訪】林鄭月娥料舊區重建助加快私樓供應　官商合作共建新時代

▲ 林鄭月娥接受TOPick訪問。（林宇翔攝）

施政報告擬規劃「北部都會區」，屬於長遠房屋供應。特首林鄭月娥接受TOPick獨家訪問時指，舊區重建將成私樓供應較快的渠道，港府會扮演「促進者」，當有更多供應，希望能遏抑樓價上升速度。

內地近來整頓地產業界，港府又會否就樓市「加辣」？林鄭月娥稱，任內未曾「加辣」，更放寬按揭成數等，並形容香港進入「New Era」（新時代），官商合作推動土地發展。

林鄭月娥指出，在舊區重建，政府在兩方面做「促進者」，一是放寬強拍門檻，二是轉移地積比。

強拍方面，林鄭月娥指出，距離11年前放寬舊樓強拍門檻時，「易做」的重建項目，大多已經完成，現在則要進入更加困難的舊樓地盤，但舊樓剩餘地積比有限，收購價格愈來愈貴，政府要在加快收購時間上，協助發展商，「（重建）成本一大部分在於時間，因涉及利息成本，用3年收購一個地段，跟用10年收購，屬於是兩碼子事」，不應被一兩個「釘子戶」阻礙土地發展。

發展局局長黃偉綸日前就提出，能否就逾50年樓齡的舊樓，細分強拍門檻，樓齡較大的舊樓，訂立更低的門檻。

第二招的轉移地積比，林鄭表示，市建局在「油旺研究」內，提及地積比轉移、整合街區發展等工具，例如發展商收購了5個地段的舊樓，集中地積比在其中一個地段重建，其餘則作公共休憩空間，而街區整合，則是把地盤內街封閉，地積比轉移至發展地盤上。林鄭認為，上述的規劃及地政手段，都適應於發展商，若果他們收購後，希望封內街、轉移地積比，政府大體上都會同意；將來在市建局完成深水埗、荃灣舊區完成規劃後，亦會讓地產商「入場一齊做」。

今年度首8個月，政府及市場供應的20多幅私人住宅土地，涉及約1萬伙，其中一半來自私人重建及補價。林鄭表示，政府針對舊樓，透過各類樓宇維修政策，花費了多達190億元，但仍有不少「三無大廈」無法處理。

《施政報告》公布後，林鄭約見了地產建設商會，香港主要發展商都有出席。她在專訪中透露，向發展商介紹了報告中的措施，因為不少措施都需要發展商配合和支持，更形容會面的氣氛非常和諧、開心，

開心不一定是（因為）賺大錢，而是知道將來工作比較順利，不會再有那麼多Frustration（挫折）。

她指出，北部都會區規劃雖然提出，收回700公頃私人濕地作保育，但「我們可以為土地擁有人，提供很大的肯定性，讓他們知道，那幅地可以保育，政府會收回；亦知道那幅地可以發展，甚至在政府建設運輸及其他基建時，這些土地發展潛力，比以往更大。」

她更透露，土地共享計劃現已接獲4至5宗申請，較早前公布的3宗為多。「香港進入一個新的布局或者New Era（新時代），即官商合作去建設，而不是每次都用地產霸權，或者官商勾結去抹黑；營商能賺錢、市民有好生活、政府有為配合。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余敏欽