【體育熱潮】盛事浪潮推動全民運動氣氛　盼25年全運會港營造「主場威力」

▲ 圖:楊德強認為，港隊在東奧取得佳績，令社會持續關注本地體育。（資料圖片）(資料圖片)

港隊在東京奧運創下佳績，掀起體育風潮。體育專員楊德強預期，未來數年本港將迎來體育盛事浪潮，盼港府於4年後全運會，能成功申辦港人追捧的體育項目，於啟德體育園營造「主場威力」。

楊德強以過去兩屆奧運做比較，引證社會對體育關注的轉變很大。他說5年前上任正值里約奧運會，市民熱情度相對較低，當時的體育熱潮一瞬即逝；反觀近年參與運動的人數增多，東京奧運期間港人對本地健兒的支持度更是大幅增加，加上政府購入電視轉播權，「市民對運動員的動態、一舉一動更關注。」

楊德強認為，港隊在東奧不負眾望取得佳績，帶來正面推動氣氛，令社會持續關注本地體育，而好成績又會令商界更熱情支持體育。

▲ 體育專員楊德強。(程志遠攝)

體育盛事浪接浪 助延續熱潮

他預期未來數年將是邁向推動體育新階段的重要機遇，因有多項體育盛事接力舉行，先有明年杭州亞運，後年啟德體育園區落成開幕，緊接2024年巴黎奧運，還有2025年粵港澳三地合辦全運會，在「體育盛事一浪接一浪」下，將有助延續體育熱潮，不再是「曇花一現」。

談到2025年全運會，將會是香港繼2009年東亞運動會後，再次舉辦大型運動會。楊德強稱隨着啟德體育園區落成，包括容納5萬人的主場館，香港有條件舉辦更多比賽項目，包括足球賽事；至於容納1萬人的室內體育館，亦可舉行劍擊、羽毛球、乒乓球及單車等賽事，但實際情況有待三地政府商討。他個人希望可以爭取舉辦港人喜愛的項目，營造「主場威力」，讓市民親身支持本地運動員。

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記者：蘇文軒