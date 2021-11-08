  • 22°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 03:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育熱潮】盛事浪潮推動全民運動氣氛　盼25年全運會港營造「主場威力」

社會 03:00 2021/11/08

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

圖:楊德強認為，港隊在東奧取得佳績，令社會持續關注本地體育。（資料圖片）(資料圖片)

港隊在東京奧運創下佳績，掀起體育風潮。體育專員楊德強預期，未來數年本港將迎來體育盛事浪潮，盼港府於4年後全運會，能成功申辦港人追捧的體育項目，於啟德體育園營造「主場威力」。

楊德強以過去兩屆奧運做比較，引證社會對體育關注的轉變很大。他說5年前上任正值里約奧運會，市民熱情度相對較低，當時的體育熱潮一瞬即逝；反觀近年參與運動的人數增多，東京奧運期間港人對本地健兒的支持度更是大幅增加，加上政府購入電視轉播權，「市民對運動員的動態、一舉一動更關注。」

楊德強認為，港隊在東奧不負眾望取得佳績，帶來正面推動氣氛，令社會持續關注本地體育，而好成績又會令商界更熱情支持體育。

體育專員楊德強。(程志遠攝)

體育盛事浪接浪　助延續熱潮

他預期未來數年將是邁向推動體育新階段的重要機遇，因有多項體育盛事接力舉行，先有明年杭州亞運，後年啟德體育園區落成開幕，緊接2024年巴黎奧運，還有2025年粵港澳三地合辦全運會，在「體育盛事一浪接一浪」下，將有助延續體育熱潮，不再是「曇花一現」。

談到2025年全運會，將會是香港繼2009年東亞運動會後，再次舉辦大型運動會。楊德強稱隨着啟德體育園區落成，包括容納5萬人的主場館，香港有條件舉辦更多比賽項目，包括足球賽事；至於容納1萬人的室內體育館，亦可舉行劍擊、羽毛球、乒乓球及單車等賽事，但實際情況有待三地政府商討。他個人希望可以爭取舉辦港人喜愛的項目，營造「主場威力」，讓市民親身支持本地運動員。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【體育專員】楊德強再延任體育專員闡釋體育藍圖　注入產業化專業化晤業界商界檢討發展
今日 03:01
【體育專員】楊德強再延任體育專員闡釋體育藍圖　注入產業化專業化晤業界商界檢討發展
【體育熱潮】盛事浪潮推動全民運動氣氛　盼25年全運會港營造「主場威力」
今日 03:00
【體育熱潮】盛事浪潮推動全民運動氣氛　盼25年全運會港營造「主場威力」
【啟德體育園】楊德強指啟德體育園工程進度佳　料明年起內部裝修
今日 03:00
【啟德體育園】楊德強指啟德體育園工程進度佳　料明年起內部裝修

你可能感興趣

【體育專員】楊德強再延任體育專員闡釋體育藍圖　注入產業化專業化晤業界商界檢討發展
今日 03:01
【體育專員】楊德強再延任體育專員闡釋體育藍圖　注入產業化專業化晤業界商界檢討發展
【體育熱潮】盛事浪潮推動全民運動氣氛　盼25年全運會港營造「主場威力」
今日 03:00
【體育熱潮】盛事浪潮推動全民運動氣氛　盼25年全運會港營造「主場威力」
【啟德體育園】楊德強指啟德體育園工程進度佳　料明年起內部裝修
今日 03:00
【啟德體育園】楊德強指啟德體育園工程進度佳　料明年起內部裝修
比賽 奧運會 啟德體育園 全運會 運動 運動員 運動 巴黎 單車 香港

最高瀏覽

【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍
17:50 2021/10/29
【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍
【無性夫妻】難頂老婆生仔後拒行房達4年　人夫找援交女發洩終離婚收場
18:24 2021/10/30
【無性夫妻】難頂老婆生仔後拒行房達4年　人夫找援交女發洩終離婚收場