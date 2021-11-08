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【啟德體育園】楊德強指啟德體育園工程進度佳　料明年起內部裝修

社會 03:00 2021/11/08

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啟德體育園主場館已見雛形。(程志遠攝)

佔地28公頃的啟德體育園工程進度曝光，楊德強稱進度理想，主場館已興建至4至5層樓高，預計年底開展上蓋工程、明年3月開始內部裝修。他預期體育園後年落成，將設全天候通道接駁往港鐵啟德站，路程只需約10分鐘。

接駁啟德站　路程僅10分鐘

記者隨楊德強往工地視察，他指項目已動工約兩年多，目前主場館已興建至4至5層樓高，日後將興建至樓高約7至8層。主場館配備具隔音功能的可開合式上蓋，將於年底開展工程，在內地組裝的鋼架會陸續船運到港，預計各組件於明年初悉數到齊，屆時會吊上頂部安裝，若工程順利，預計3月起便可進行內部裝修。

體育園區還有室內體育館及戶外運動場，楊德強稱兩者已見雛形；日後園區還會加建一條室內平台通道，連接港鐵啟德站及體育園區，路程約10分鐘，「好似外國球場咁，不論天氣情況都可使用」；市民也可經路面往宋皇臺站及土瓜灣社區。他稱經評估後，若園區舉辦大型活動，近八成人流可於完場後半小時內，利用港鐵疏導。

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體育優先　未必成「紅館2.0」

被問到啟德體育園能否參考紅館，於主場館舉行歌星演唱會；楊德強稱，體育園區採用「設計－建造－營運」模式運作，合約列明啟德體育園公司必須優先舉辦體育活動，強調不會成為「紅館2.0」；反而紅館因為設施老化，內部配套已不適合舉辦大型體育賽事。他預期體育園將提供多元化設施，收費跟康文署相若，由於營運商須自負盈虧，日後或需透過舉辦大型活動「拉上補下」。

至於港府擬於馬鞍山白石，興建第二個體育園卻只聞樓梯響；楊德強稱當局已初步敲定白石體育園區設施，包括設有板球場、棒球場、室內田徑場及水上活動中心，可以舉辦區域性賽事，相信可與啟德體育園功能互補。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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