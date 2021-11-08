【本地足球】賭本地波推動體育「倒果為因」　楊德強盼港超球會做好規劃

▲ 楊德強批評以賭波推動本地足球發展是倒果為因。(程志遠攝)

體育專員楊德強自認「波癡」，談到本地足球發展時眉飛色舞。對於有聲音盼推動本地足球賭波合法化，他隨即反駁利用賭波來推動本地足球發展是「倒果為因」，又建議港超球會在吸引商界投資時，要具備長遠、完整計劃。

有意見認為政府應放寬本地足球聯賽賭博，就可以推動本地波發展。楊德強認為這說法「毫無根據、倒果為因」，他透露馬會從沒提出過擬開立本地足球彩池。他指在任以來，已聽過多次有關意見，但理據欠奉，「無地方係先有賭波，而令到球市興旺，就算英超也數不清是有雞先，抑或有蛋先」，他強調歡迎任何建議，但前提要輔以數據資料說服政府，而非口號式，否則無充分論證，難進一步考慮。

籲球會做好長遠計劃 吸注資

近年多間本地球會經營困難，甚至出現欠薪，面對政府擬推動體育產業化，球會未來應如何發展？他寄語各間球會也要檢討營運策略，做好長遠計劃，才可吸引商界注資。他不點名批評，有港超聯球會每年都開腔抱怨「搞埋今年，出年唔知(繼續營運)」，球會前景如此，如何給予商界信心？反觀部分球會具備長遠規劃，令人覺得發展具有願景，「我係新投資者，要搵志同道合的拍檔，會投資哪隊波？」

他樂見多間本地球會，於青訓逐步投放更多資源，政府亦撥款予足總進行新5年計劃，其中支持球會成立青訓學院，每年可獲資助約50萬元，亦會在場地上加以協調，讓青訓可在新設的超級青年聯賽一展所長。

足總去年被審計報告揭發多項管治問題，事隔一年多，楊德強認為足總已「執正」陋習，亦多次向新董事會及行政總裁作出指示，相關問題已得到正視及改善。

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記者：蘇文軒