【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　自10月10日來再次本地零確診

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今日（8日）沒有新增輸入個案，至今本港個案累計仍為12 369宗（包括12 368宗確診個案和一宗疑似個案）。

衛生署指，過去十四天（10月25日至11月7日）累計報告45宗個案，全屬輸入個案。而對上一次錄得本地零確診是10月10日，相隔近一個月。

昨日新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,369宗（包括12,368宗確診個案和一宗疑似個案）。56歲男患者在11月1日從英國經航班BA027抵港，與本港首宗Delta+患者同航班。詳情即看：【下一頁】

本港首宗Delta+患者同樣乘搭航班BA027由英國抵港，涉及一名62歲男患者，居於薄扶林碧瑤灣21座，於10月16日離開香港前往英國。詳情即看【下一頁】

陳肇始指，將來與內地通關時若要使用「健康碼」，將會用實名及地址登記，才能更清楚追蹤相關人士。詳情即看：【下一頁】

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記者：李榮忠