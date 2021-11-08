【叱咤樂壇】MIRROR+ERROR全員現身叱咤記招　近百粉絲11度氣溫下昂坪通宵霸位

▲ MIRROR+ERROR齊集叱咤樂壇記者會，近百粉絲11度低溫通宵於昂坪霸位。

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》日前宣布於今日（11月8日）下午假昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。

早前，MIRROR與ERROR 16子齊集現身屯門已出現萬人空巷的情況，到今次活動在戶外，仍然未令粉絲熱情減退，在昨日（11月7日）已有粉絲開始聚集昂坪，而昨晚氣溫急跌至11度仍無阻「鏡粉」與「404」捱凍霸頭位的決心。

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昂坪市集舉行叱咤樂壇記招

商業電台於剛過去的周六（11月6日）宣布《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會將於今日下午4時假昂坪市集舉行，出席名單中除了有一眾當紅歌手如張敬軒、謝安琪、許廷鏗、鄭欣宜等等，還有最強人氣組合MIRROR與ERROR。

回顧過去每逢有MIRROR 12子現身的地方定會水洩不通，上次加上ERROR於屯門一同出席公開活動，更出現萬人空巷的情況，今次已經預視到活動舉行時現場人山人海、塞爆昂坪的場面。

早於昨日（7日），亦即活動前一日，已經有粉絲「擔定凳仔」、拉著行李箱現身昂坪，在記者會舞台的前方的鐵馬前準備，當時舞台還未成型。

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粉絲通宵霸位

入夜後，舞台的背景板開始建立起來，而鐵馬後的粉絲由十數人累積成數十人，有經驗的「鏡粉」（MIRROR粉絲稱號）與「404」（ERROR粉絲稱號）帶同膠凳坐著吃外賣，亦有人帶同野餐墊霸位。

直到深夜時間，搭建舞台的工作人員已經收工，大批粉絲通宵留守霸頭位，剛巧昨晚「立冬」，氣溫急降，清晨時份一度下跌至11度的氣溫。

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▲ 昨晚昂坪的霸位現場。（網上圖片）

花姐擔心粉絲安全

網上流傳一條相信是粉絲拍攝的影片，於凌晨兩點多突然強風來襲，現場霧氣纏繞，影片拍著舞台底下的布隨風狂飄，聽到現場不少尖叫和驚呼聲，拍片者亦禁不住爆粗。

MIRROR與ERROR的經理人花姐（黃慧君）昨晚亦有出帖著粉絲們小心安全：「多謝你們支持MIRROR，但你們也要小心，不要讓我擔心，PLEASE！」

▲ 今早清晨的活動現場。（網上圖片）

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會出席歌手及組合包括（排名依筆劃序）：

ANSONBEAN、before the night ends、C AllStar、Dear Jane、Delta T、ERROR、FIESTER、Hey Joe Trio、Heyo、iii、MC $oHo & KidNey、MC張天賦、MIRROR、per se、Robynn Yip、Serrini、The Hertz、ToNick、Zarahn、Zpecial、石山街、石詠莉（Sukie S）、李妍、吳家忻、吳業坤、岑寧兒、泳兒、林欣彤、林家謙、林奕匡、洪嘉豪、胡鴻鈞、陳柏宇、陳凱詠、陳葦璇、陳蕾、許廷鏗、章尾而、張惠雅、張進翹（Manson）、張敬軒、張蔓姿、馮允謙、曾比特、黃妍、黃凱逸、惡夢扭蛋、曾樂彤、湯駿業、葉巧琳、雷深如（J.Arie）、楊雅餘、鄧小巧、鄭欣宜、潘釗彤、鄭融、樂壇已死大合唱團（Jer@MIRROR、SENZA A Cappella、吳林峰、何家銘、林善麟、康志維、雷同二友、鍾舒祺）、衞詩、謝安琪、薛晉寧、應智越、藍奕邦、關心妍。

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