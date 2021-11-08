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【冷鋒殺到】明早部分地區最低氣溫14度　中午再回升至最高22度【附分區氣溫】

社會 13:08 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

今早（8日）天文台錄得最低氣溫18.1度，比昨日「立冬」最高氣溫29度低11度，是入秋以來的最低紀錄。

天文台表示，一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區，隨後的強烈東北季候風正影響該區。今早（8日）天文台錄得最低氣溫18.1度，比昨日「立冬」最高氣溫29度低11度，是入秋以來的最低紀錄。

天文台今日凌晨3時20分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。在上午7時30分的過去一小時，橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時66及53公里，最高陣風分別為每小時80及82公里。

天文台表示，今日天氣顯著較涼。部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約22度。吹清勁北風，離岸及高地吹強風。未來數日大致天晴及乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大，根據最新分區氣溫顯示，明早部分地區最低氣溫14度，不過中午再回升要最高22度。

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根據天文台九天天氣預報，明日（9日）氣溫進一步下降，氣溫介乎16至21度。自動分區天氣預報更顯示，明日清晨新界多區氣溫跌至14度，打鼓嶺氣溫或低見13度。而到下周日（14日），料氣溫稍回升，介乎19至25度，大致天晴及乾燥。

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記者：黃穎津

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