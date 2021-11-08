【老當益壯】胡楓夥後輩向梅艷芳致敬　修哥90歲大壽再入紙紅館　

▲ 胡楓頻頻上台做嘉賓。

由「全球華人流行音樂總會」主辧「開心派對2慈善演唱會」周六晚舉行，演出嘉賓包括胡楓、邵音音、唐韋琪、張武孝、魯振順、漢陽、譚嘉荃、李紫昕等

當中環節有向一代天后梅艷芳致敬。

是次演出以梅姐生前的經典金曲為主，以唐韋琪（Vikki姐姐）最具心思，與三位學生模仿梅姐與草蜢《愛將》造型及化妝，又跳又唱《夢伴》及《愛將》，贏得熱烈掌聲。

【快樂之道】胡楓稱放下妒忌心才能享快樂 提醒男士不要把負面情緒帶回家

Vikki表示為了對梅姐一點敬意來個大突破，特別請設計師訂造服裝，又請排舞老師練舞：「我們用了好多心機，由服裝到化妝及舞蹈都希望扮得神似，希望梅姐在天上睇到不會笑我扮得醜啦！」Vikki並在台上感謝家人到場打氣，並說：「今晚有幸為梅姐演出，有幸將我由兒歌拉番入流行曲。」

最新影片推介：Dee哥+娟姐訪問

▲ 唐韋琪領學生演唱。

96歲Uncle Ray打破胡楓紀錄 紅館開騷杜麗莎肥媽齊致敬

胡楓（修哥）則中氣十足演唱了3首其他歌星經典金曲《百花亭之戀》、《隨想曲》、《沉默是金》，觀眾狂嗌安歌，修哥打趣謂：「我就快90歲喇，時間過得好快。」

修哥並透露正申請明年個唱慶祝90歲大壽，修哥並表示跟梅姐好熟稔，大讚梅姐好豪爽、好有義氣，非常好人，很佩服她。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

譚嘉荃（Amy）演唱《心債》、漢陽唱《冰山大火》，兩人再合唱梅艷芳與張國榮的《緣份》，Amy表示一直好鍾意梅姐的《心債》，《緣份》亦想唱好耐，終於如願以償。李紫昕（Purple）則唱《蔓珠莎華》及《夕陽之歌》，她表示是梅姐fans，參加歌歌比賽時唱亦是唱梅姐的歌，並特登選唱《夕陽之歌》向梅姐致敬。

「開心派對2慈善演唱會」扣除開支後，共籌得6位數字善款，將撥捐「全球華人流行音樂慈善基金」及「樂兒計劃成長基金會」，用作資助有需要的音樂人，及幫助有志的小朋友和青年們發展音樂助他們創造夢想，推動樂壇兼創造更好更多機會的演出平台給他們發揮！

今年6月開騷曾破紅館紀錄

修哥今年6月曾以89歲高齡在紅館開演唱會，打破最高齡藝人紅館開騷紀錄，但上周末資深電台騎師Uncle Ray以其名義舉行群星演唱會，便以96歲之齡打破了修哥紀錄，惟Uncle Ray這次未有上台唱歌，修哥在上次紅館則又唱又跳，各領風騷。