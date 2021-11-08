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【開心速遞】謝芷倫透露未婚夫身份　準新娘甜蜜承認婚訊：多謝大家的祝福

娛樂 11:16 2021/11/08

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謝芷倫宣布結婚。

現年33歲的謝芷倫（Jan）在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演秘書Mandy而成功「入屋」，謝芷倫日前於社交平台貼出一段影片，片中的一對羊駝結婚公仔，令外界懷疑她是否好事近，但她沒有明確表明將結婚。直至昨晚（7日），Jan終於在社交平台上承認婚訊！

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Jan愛護保護超人老公

準新娘謝芷倫回覆TOPick有關婚訊一事稱：「Mr. Right 係一個大我幾年嘅圈外人，我一定會好好保護愛護我嘅超人老公 好多謝大家的祝福」。

同時，Jan亦於社交平台上載一張甜笑的相，兼提到要為未婚夫增肥：「Mr. Right 你都唔係好肥啊，定係我太瘦所以顯得你肥呢？為咗你，我唯有好好增肥啦」。

不少藝人，如《開心速遞》的「KC」歐瑞偉、鄧依婷、謝文欣紛紛留言送上祝福。

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早前曾回歸演Mandy

在上月底，由Jan所演的Mandy再現《開心速遞》，劇情講到學成歸來的Mandy現身接龍集團與大小姐（林淑敏飾）再聚首，並訓練大小姐現時的秘書May（趙希洛飾）精於「講大話」，以好好協助大小姐。

不過暫時也未見Mandy再於劇集出現，未知演出安排會否又隨謝芷倫升呢為人妻而有變動呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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