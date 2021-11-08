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【第三針疫苗】曾祈殷稱未知第三針是否內地通關考慮因素　倡市民盡早接種

社會 10:33 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

優先群組本周四（11日）起可以接種第3劑新冠疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，香港將恢復與內地通關，但未知接種第三針是否內地的其中一個考慮因素，建議有關人士可考慮盡早接種疫苗。

曾祈殷今早（8日）於電台節目中表示，根據兩大醫學院的研究顯示，首劑接種科興者的抗體水平在6個月後跌得較快，以及較低水平，建議有關人士先打第三針，而接種復必泰疫苗的人士就可以稍後才接種。他認為，接種第三針後能否更好地預防感染，要視乎抗體水平能否及時提高，惟相信即使之後受到感染，病情未必嚴重。

強調，是否接種第三針是個人的選擇，可以視乎當事人是否擔心或有否需要（即看：下一頁）。他亦指，香港將恢復與內地通關，但未知接種第三針是否內地的其中一個考慮因素，建議有關人士可考慮盡早接種疫苗。

另外，當局上周五公布，本港出現首宗「Delta+」變異病毒個案，曾祈殷表示，AY.4.2為「Delta」變異病毒株新命名的亞系，AY.4.2個案的傳染力比原始「Delta」病毒株高10%至15%，暫時未有資料顯示會影響現行疫苗的保護性，惟當局須密切留意事態發展，做好外防輸入工作，包括應取消機組人員豁免檢疫的安排。

此外，旅發局今年復辦除夕倒數活動（即看：下一頁），曾祈殷認為，若參與者有戴口罩，做足防疫措施，引發群組感染的風險不高，建議主辦機構可考慮要求參與者出示陰性核酸檢測證明，進一步收窄風險。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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