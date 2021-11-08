【玩爛模型】$1.4萬珍藏模型被表妹玩爛事主嬲爆　姑姐只願賠$1400：一塊爛膠

▲ 事主的珍藏模型被表妹玩爛，惟姑姐竟稱是事主沒有鎖好房門。

心愛的模型被親戚小孩玩爛，對方家長還不認帳，實令人氣憤。有台灣女網民近日在網上論壇發文指，自己收藏了價值5萬新台幣（約1.4萬港元）的模型，沒想到竟被來家中作客的表妹玩爛，她向姑姐理論，要求原價賠償，沒想到姑姐只肯賠10分1價錢，還諷「不就是破塑膠」，令她非常生氣。

有女網民在Dcard發文指，日前姑姐帶著就讀小一的表妹到她家作客，當時她並未回到家中。然而，當她抵家打開房門，卻見價值5萬元的心愛模型人偶，正被表妹當玩具玩，而且玩到四肢殘缺，身上皮筋和鈎子全部壞掉，表妹仍在玩殘肢。

她即時大叫起來，問表妹在做甚麼。表妹卻指，她的媽媽（即事主姑姐）表示這個玩具可以玩。事主即時下樓與姑姐理論，問她為何會讓表妹玩模型，惟姑姐和媽媽都表示沒有注意。

事主氣得快瘋掉，全身都在抖，向姑姐表示那隻模型將近5萬新台幣，姑姐的第一個反應是質疑價錢，她把購買紀錄給姑姐看，姑姐仍不以為然，

那也是你沒有鎖好房門啊！而且我們以為那只是普通的芭比。

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最終姑姐只願賠償5000新台幣（約1400港元），甚至道德勒索，「她才小一她懂甚麼，你一個大人不應該跟小孩子計較」、「不過就是破塑膠，你至於把一家人鬧的這麼難看嗎？」。

事主決定報警，警方表示，刑事告不成，但民事可以，不過就要進行調解，她仍堅持報案，現在她還在跟姑姐協調中，而支離破碎的模型已送去修復。

不少網民都支持事主決定，認為「一定要告，以後拒絕往來」，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳