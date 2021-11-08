【青年心城】林正峰感激黃子雄「出口術」　馮盈盈為撐後生仔慘變梗頸女鬼

《青年心城之撐起青春》昨晚（11月7日）播出最後一集，大結局一開始已是阿峰（林正峰飾）與阿欣（游嘉欣飾）的鬧交戲，由於無論演員或是對白均十分到位，讓人看得肉緊。而「後生仔之母」馮盈盈亦有客串演出，遮掩容貌扮女鬼。

劇情講述自卑心作祟的阿峰，痛苦地向阿欣道出Loser心聲，雖然頹廢但聽了讓人不無唏噓：「我做咩都要靠你，我係咪成世人都要做你寄生蟲？你存在無時無刻都提醒緊我係Loser。」

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▲ 林正峰首次挑戰拍攝喊戲。（劇照）

之後阿欣激動的反擊亦可能說中很多人的心聲：「失敗唔可恥，最可恥係你不停搵藉口，你唔肯接受失敗，又唔肯反省邊度做得唔夠好，將唔可能改變嘅事實去合理化自己嘅失敗，呢個世界本來就唔公平架啦，個世界都冇欠任何人架！」

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▲ 《青年心城》昨晚已播出結局。（劇照）

林正峰在大結局中為了演繹「自食其果」的阿峰，可謂吃盡苦頭，除了要在草地上痛苦爬行執花球、又要半裸跣出「吹氣水池」、兼硬食堅叔（黃子雄飾）巴掌。

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▲ 阿峰在劇中有不少第一次。（劇照）

事緣因腰骨出現問題以致下半身暫時性癱瘓的阿峰，不但變得更頹，且喪喊放負，看到眼前女兒阿欣的愛人鬥志盡失，堅叔看不過眼，並大巴大巴務求摑醒「阿峰」：「唔想兩腳一伸，就畀啲力企番直！殘係狀態，廢係心態！」

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▲ 老戲骨黃子雄幫阿峰入戲。（劇照）

原來是次是正峰首度挑戰喊戲，他坦言接到劇本時勁擔心：「我係冇乜自信嘅人，平時好少喺人面前喊，今次仲要喺咁多人面前喊，開頭真係有啲嚇親，好驚自己喊唔出。之後我不斷請教人應該點做，好彩去到現場係喊到嘅。但因為唔止拍一次，我第二次已經喊唔出，好彩子雄哥幫我，問我點解要喊，之後我就入番戲，好多謝佢。」

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馮盈盈客串演出

結局篇另一亮點，是「後生仔之母」馮盈盈的友情演出，在劇中飾演賢粉Angelina的她，雖然只是客串性質，但卻相當瞓身，除了要全程戴頸箍慘變「梗頸盈」，更要在農曆七月到鬼屋拍戲兼獻出第一次扮女鬼。

▲ 「後生仔之母」馮盈盈亦有客串。（劇照）

談到盈盈的女鬼Look全程「唔見樣」，盈盈笑言有難度：「最難係要睇路！現場又黑，所以都真係要同事扶我。仲有一樣嘢更加難，就係要忍笑，因為我要一邊唱《皆大歡喜》，一邊跳十字步，實在太滑稽！」

談到再與「後生仔」合作，盈盈笑言開心又輕鬆：「因為我哋成班合作咗好耐，一早有晒默契，所以一埋位就有火花，大家都拍得好投入！」

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