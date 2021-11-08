【宜家宅急變】肥仔+Dee+經理人三人七貓之家　貼心貓奴斥資打造主子遊樂場【多圖】

▲ ViuTV節目《宜家宅急變》到訪ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）及經理人阿濟的家。

ViuTV節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟和沈殷怡擔任主持，首集到訪ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）及經理人阿濟的家，三人七貓一起過同居生活。

天團單位分別按照肥仔、阿Dee、濟哥的要求，不但改造成適合眾人口味的家，更體貼地照顧到各位「主子」，成為他們完美的家。

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昨晚（7日）播出的《宜家宅急變》來到天團家：一個三房兩廳、約700呎的單位，單位於改造前感覺凌亂且沒有太多空間感，加上阿濟計劃迎接兩位新成員肥仔和阿Dee，便有需要將整個單位來個大變身。

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肥仔表明睡房內最重要的是睡床夠大以及日用品就手；而阿Dee則要求睡房可變得多用途，既有衣帽間、帽架，且有工作枱兼雜物架。

阿Dee送了一張肥仔專用的睡覺椅放置在客廳內；而肥仔則送了鏡子予阿Dee方便他在家中排舞；阿濟則劃出了ERROR照片牆，擺了ERROR出道至今的照片，紀錄他們的重要時刻。

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為了照顧「豬氏家族」的需要，眾人特意為七隻貓咪打造出專屬的遊樂場，客飯廳中的梳化椅背可隨心改變位置，變成三人座、六人座或梳代床，且有防水設計，非常適合貓咪活動。