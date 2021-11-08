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【收藏價值】《花樣年華》停產家品Fire King　絕版翠綠餐具本地限量發售

休閒消費 12:59 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

電影《花樣年華》的杯子自美國Anchor Hocking推出的Fire King系列

由導演王家衛於2000年執導的電影《花樣年華》早已成為經典，獲獎無數，無論是男女主角的幣精湛演出外，甚至戲內的小道具都成了「粉絲」們追捧的對象，當中少不得的是Fire King 杯碟，更成了今天大家爭寵收藏的翠綠家品。

Jane Ray是Fire King餐具系列中最普及的款式，杯身帶放射線條，據Lab Collector Hong Kong說1971年後生產的Jane Ray，杯底是沒有標記。（圖片由Lab Collector Hong Kong提供）

電影《花樣年華》中的一幕，梁朝偉飾演的周慕雲和張曼玉飾演的蘇麗珍去到皇后餐廳茶聚，兩人拿在手上翠綠通透的咖啡杯，成為大家眼前為之一亮的焦點，如此懷舊的家品的確叫年青的一輩為之傾倒!而至於年長的觀眾目睹，亦叫他們想起老好的60年代，能夠令兩代人掀起思緒的，不就是源自美國Anchor Hocking的出品。

要談由美國Anchor Hocking推出的Fire King系列，可真是俗語說一匹布那麼長，其實它不是甚麼稀世奇珍，又或是用上翠綠的玉來製造，而且過往亦曾經推出過不同顏色的餐具，它叫人追捧，還不是因為電影《花樣年華》中出現的綠色Jane Ray系列早已停產多時，正所謂買一隻少一隻，才令到好此道者趨之若鶩。

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當然，Fire King餐具系列中的圓潤感和半透明翠綠的色澤，似乎到今天仍未有其他品牌的產品可以代替，這亦是它繼續風行的原因。

歸根究底，Fire King系列呈獨一無二的翠綠色，箇中的原因是其原材料是來自舊日美國普及的綠色牛奶樽，循環再造而得來，厚身和半透明的感覺令杯子有一定重量，可說是典型美國「Mug」的代名詞。

而在造工上，出奇地又做到杯子扶手無縫連接，甚至部分特定款式有著花紋圖案等，難怪電影推出後，它再次成為大家爭相購買的對象。

早前的王家衞電影展覽，其中的一個場地都擺放了Fire King的產品。（攝影：曾耀輝）

不過，其實大家如果不是單一鍾情翠綠的版本，市面上亦有不少選擇，事緣熱愛和尊重舊有事物的日本人，得到Anchor Hocking公司認可推出日本版，好等疫情過後，大家有機會去日本東京旅行時，只要到時尚店舖Beams一行，說不定就會見到印上圖案的Fire King餐具出現。

產品查詢：Lab Collector Hong Kong

備註：產品來自40至70年代，售價各有不同
    
記者：何偉雄

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